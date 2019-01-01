Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler: "Günah keçisi arıyorlar!"

Riva'da FIFA Başkanı Infantino adına verilen yemekte konuşan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi.

Bir dönem Fenerbahçe'de başkan vekilliği görevini yürüten Nihat Özdemir, FIFA Başkanı Infantino adına verilen yemekte söyledikleriyle dikkatleri çekti.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'yi eleştirilen açıklamalarına değinen Özdemir, Fenerbahçe yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan."

Sözlerine TFF'nin duruşundan bahsederek devam eden Özdemir, "Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazaret aramak. Üzülüyorum." diye konuştu.