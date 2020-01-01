Nihat Özdemir: Nisan ayında ligleri başlatmayı düşünüyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniye ertelenen liglerin en kısa sürede tekrar başlamasını temenni etti.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye ertelenen liglerin en kısa sürede tekrar başlamasını temenni ettiklerini söylerken, "Nisan ayında duruma göre ligleri başlatmayı ve 27 Haziran'a kadar bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da hazır bulunduğu toplantının ardından, açıklamada bulundu.

Toplantıda Türk futboluna ve sporuna önemli yön verecek bazı kararlar alındığını anlatan Özdemir, "Sayın Bakan'ımızın da belirtttiği gibi liglerimizi erteliyoruz. Yapacağımız çalışmalar sonucunda, ne zaman devam edileceği tarih belli olacaktır. Bundan sonra Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup, yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması. Seyircili maçlarla liglere dönmek istiyoruz. Bunun için çalışmaları en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah Türkiye'nin de şu anda olumlu gidişini gözleyerek, en kısa zamanda tarihleri belirleyip, kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

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Servet Yardımcı da UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediğini hatırlatarak, "UEFA'nın buradaki amacı, Avrupa liglerindeki maçlar ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçlarının bitirilmesiyle, ilgili haziran ve temmuz ayındaki o takvimi değerlendirmekti. Biz de kulüplerimizle bu süreci yakından takip ederek, yeni takvimin oluşması konusunda bir karar alacağız. Alınan karar ülkemize hayırlı olsun. Gelişmelere göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Sepil: Bu tedbiri almak zorundaydık

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ise alınan kararı desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada müsabakalarda bulunan sporcu, antrenör, hakem ve tüm paydaşlarımız açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Zaten bugün herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Federasyonla hızlı bir çalışma yapacağız ve bu süreci nasıl yürüteceğimiz konusunda kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig kulüplerinin başkanlarını toplantıya çağıracağım. Önümüzdeki sürecin birçok değişik noktası var. Özellikle mayıs ayında biten kontratlar gibi bir çok konu var. Federasyonumuzla bunları tek bir ses haline getirmek durumundayız. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Süreç, şu ana kadar devletimizle beraber yürütüldü. Şimdi federasyonla kulüplerin birlikte çalışıp, önümüzdeki takvimi oluşturması gerekiyor. Bunun için çalışmalara yarın başlayacağız."