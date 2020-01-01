Nihat Özdemir: Maçların yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçları yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynatmak istediklerini söyledi.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Nihat Özdemir, “Hepimiz biliyoruz ki, futbol taraftar ile güzel. Bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kararını aldık ve bunu da uyguluyoruz. Ama bu yeterli değil. UEFA’nın da isteği olan, yüzde 30 seyirci kapasitesi ile maçların oynanmasını talep ediyoruz. Bizim isteğimiz Süper Lig, Kupası, Milli Takım maçları ve Avrupa maçlarının yüzde seyirci 30 kapasitesiyle oynanmasıdır. Bu konuyla ilgili talebimizi Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na resmi olarak ilettik. Cevap bekliyoruz” diye konuştu.