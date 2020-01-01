Nihat Özdemir: Kulüpler maaşlarda kendi çözümünü üretecek

Federasyon başkanı, ekonomik çıkmaza giren kulüplerin maaş indiriminde kendi kararlarını alması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol ekonomik olarak büyük darbe alırken birçok ülkede sporcuların maaşlarında kesintiye gidileceği gündemde bulunuyor.

Akşam Gazetesine konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, mali ve idari sorunlarını değerlendirirken kulüplerin maaş indirimi konusunda kendilerinin bir karar almayacaklarını söyledi:

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"Her kulüp ücret konusunda kendi çözümünü üretecek. Kulüpler hangi futbolcuyla, hangi şartlarda anlaşmış, hangi sözleşmeleri yapmış ben bilmem ki. Her kulübün maddi durumu ve şartları farklı. Onlar kendisi değerlendirecek.”

Daha fazla takım

Kulüplerin bankalarla yapığı kredi anlaşmalarının da kulüpleri ilgilendirdiğini belirten Özdemir, "Her kulüp kendi mali şartlarına göre bankalarla yeniden durum değerlendirmesi yapabilir" ifadesini kullandı.

Ancak Özdemir, UEFA'nın Finansal Fair Play kararından sonra kendilerinin de düzenleme yapacağını belirtti; "Finansal Fair Play bize ait bir durum. Liglerin başlamasından sonra Milli Finansal Fair Play sistemini, kriterlerini zamanlama yönünden ve şartlar yönünden oturup yeniden konuşacağız.”