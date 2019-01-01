Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısının ardından Nihat Özdemir gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, ve 'in yayıncı kuruluşu Digiturk'ün talepleriyle ilgili olarak bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Toplantının ardından Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, Digiturk'ün TFF'den ve kulüplerden talepleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Konuştuğumuz konuların içerisinde bu da söz konusu oldu. Bununla ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklar. En kısa sürede onların istekleri doğrultusunda veya ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız. Her aldığımız kararı paylaşacağız. Ana hedefimiz marka değerini arttırmak, statlara daha fazla seyirci toplayabilmek. Marka değerini ve sporcu kalitesini arttırdığımız müddetçe biz bu işleri rahat bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve 1 Haziran'da geldiklerini hatırlatan Nihat Özdemir, yoğun bir süreçten geçtiklerini ve bu süreç sonunda Kulüpler Birliği'ni toplantıya davet ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sağolsun Sayın Fikret Orman ve bütün arkadaşlar bu davetimize icabet etti. Federasyonumuz ile Kulüpler Birliği arasında ilk toplantımızı yapmış bulunmaktayız. Türk futbolunda birçok sorunlarımız var. Bizim göreve gelmemizin en büyük nedenlerinden biri de bu sorunları çözmektir. Bugün başladık ve bu toplantılarımız seri olarak devam edecektir. Ne gibi sorunlarımız olduğunu kendi aramızda tartıştık ve görüşlerimiz aynıdır. Ve inşallah Türk futbolunun marka değerini attırmakla başlamak üzere tüm sorunlarımızı tek tek masaya yatırdık ve bununla ilgili çeşitli komisyonlar kurma kararları vererek yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah her toplantı sonrasında da sizlerin huzuruna gelip, ne gibi kararlar aldık, ne gibi neticeler elde ettik bunları da kamuoyuyla paylaşacağız."

Nihat Özdemir, Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in toplantıya katılmadığının hatırlatılması üzerine "Kendisinin bir işi varmış, yönetim kurulu üyesi Sayın Oytun Bey ile temsil edildiler. Gerekli görüşlerini de toplantıda ifade ettiler." açıklamasında bulundu.

Özdemir, Göksel Gümüşdağ'ın ise başka bir işi nedeniyle toplantıdan erken ayrıldığını ifade etti.