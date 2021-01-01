Nihat Özdemir: Amacımız Mart ayı itibarıyla seyircili devam etmek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ana hedeflerinin Mart ayı itibarıyla maçların seyircili devam etmesi yönünde olduğunu dile getirdi.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Mart ayından itibaren maçların seyircili oynanabileceğinin sinyalini verdi.

İHA'ya konuşan Nihat Özdemir, ''İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyor. Hakemlerin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. Pandemi şartları uygun olursa mart ayından sonra bizim ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak'' ifadelerini kullandı.

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''16 Mayıs'a kadar tüm ligleri tamamlamak istiyoruz''

Nihat Özdemir, Türkiye'deki tüm ligleri 16 Mayıs'a kadar tamamlamak istediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha fazla takım

''Bir kulüpte 14 futbolcu kalıncaya kadar herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değildi. 14'ten aşağıya düşüğü zaman maçları erteliyorduk. Birçok maçı da erteledik. Ertelenen maçları da Ocak ayında bitirmek istiyoruz. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk. 14 olan sayı 9'a düşünceye kadar erteleme olmayacak. Bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Oyuncu sayısını da arttırdık ve altyapıdan oyuncu ekleme şansı verdik. Eğer bunları yerine getiremezse, o takımı hükmen mağlup ilan edip yolumuza devam edeceğiz. Başka türlü bu ligleri tamamlama şansımız yok. 16 Mayıs itibariyle Türkiye'de bütün ligleri tamamlamak istiyoruz. Çünkü milli takım toplanacak. Milli Takımımız, 11-12 Haziran gibi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ben ümit ediyorum ki hiçbir maçta hükmen yenilgi olmayacak, herkes çıkıp maçını oynayacak''