Nihai karar... Alman mahkemeleri, Gazze ile ilgili El-Gazi'nin paylaşımlarına ilişkin davayı karara bağladı

Alman yargı, Mainz'ın eski oyuncusu, Fas kökenli Hollandalı Anwar El Ghazi'nin haksız işten çıkarılmasıyla ilgili hukuki ihtilafı kesin olarak karara bağladı.

Oyuncu ile eski kulübü arasında, 2023 yılının Ekim ayında, Gazze Savaşı ile ilgili paylaşımları nedeniyle bir kriz yaşanmıştı.

O sırada Alman kulübü, tartışmalı bir siyasi ifade yayınlamasının ardından Hollandalı oyuncuyu askıya alma kararı aldı.

Mainz daha sonra El Ghazi'nin tutumundan vazgeçtiğini açıklasa da, El Ghazi bunu açıkça yalanladı ve pişmanlık duymadığını vurguladı. Bunun üzerine kulüp, sözleşmesini derhal feshetti, bu da El Ghazi'ye 1,5 milyon avroyu aşan bir tazminat hakkı kazandırdı.

Mainz'in davaya itiraz etmesi daha önce engellenmiş, kulüp bu engellemeye karşı temyiz başvurusunda bulunmuş, ancak bu da reddedilmişti. Böylece mevcut tüm yasal yollar tükenmiş ve bu konuyla ilgili verilen kararlar kesin ve bağlayıcı hale gelmiştir.

Mahkeme gerekçesinde, "bu durumda ifade özgürlüğünün kulübün çıkarlarından üstün olduğu" görüşünü ortaya koydu ve böylece Katarlı Al-Sailiya yıldızının tazminat hakkını teyit etti.