Goal.com
Canlı
Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

Çeviri:

Nihai anlaşma: Ahli, İttihad'ın geri adım atmasının ardından Abdullah Radif transferini bitirdi

Transfers
A. Radif
Al Ahli
Al Ittihad
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Hilal'in eski forveti "Al Raqi"nin son transferi

Suudi Al-Ahli kulübü, geleneksel komşusu ve rakibi Al-Ittihad'ın kendisiyle anlaşmadan çekilmesinin ardından, eski Al-Hilal forveti Abdullah Radif'in transferini bu yaz transfer döneminde bitirdi.

Al-Hilal, 7 Temmuz'da, Abdullah Radif'in A takıma yükseltilmesinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, kadrosundan tamamen ayrıldığını açıkladı. Bu süre zarfında oyuncu Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ettifaq ve Al-Feiha kulüplerine kiralanmıştı.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l-Avsat" gazetesi, Al-Ahli'nin bu yaz transfer döneminde Abdullah Radif ile, 2030'da sona erecek önümüzdeki 4 yıllık bir sözleşme üzerinden kadrosuna katılması konusunda anlaştığını belirtti.

Radif aslında daha önce Al-Ittihad kulübüyle, 3 sezonluk bir sözleşme üzerinden kadrosuna katılması konusunda anlaşmıştı. Bu sözleşmede her sezon 9 milyon olmak üzere toplam 27 milyon riyal alacaktı; ancak "Al-Amid", transferi tamamlamak için gerekli mali likidite bulunmadığından geri adım attı.

Radif'in, İngiliz Ivan Toney ve Suudi Firas Al-Buraikan'ın ardından, Brezilyalı Ricardo Mathias ile rekabet ederek Al-Ahli kulübünün üçüncü forveti olması bekleniyor.

Böylece 23 yaşındaki oyuncu, Gambiyalı Abubakar Sidi Kinteh, Portekizli Francisco Trincao, Ermeni Eduard Spertsyan ve Suudiler Meşal Al-Mutairi ile Nayef Mesud'un ardından, Al-Ahli'nin bu yaz transfer döneminde altıncı transferi olacak.

Genç Suudi forvetin son deneyiminin geçen sezonun ikinci yarısında Al-Feiha kulübünde olduğu ve bu süre zarfında yalnızca 8 maçta forma giydiği, bu maçlarda hiç gol atamadığı, buna karşılık iki gol pası verdiği hatırlatılıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin