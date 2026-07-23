Suudi Al-Ahli kulübü, geleneksel komşusu ve rakibi Al-Ittihad'ın kendisiyle anlaşmadan çekilmesinin ardından, eski Al-Hilal forveti Abdullah Radif'in transferini bu yaz transfer döneminde bitirdi.

Al-Hilal, 7 Temmuz'da, Abdullah Radif'in A takıma yükseltilmesinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, kadrosundan tamamen ayrıldığını açıkladı. Bu süre zarfında oyuncu Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ettifaq ve Al-Feiha kulüplerine kiralanmıştı.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l-Avsat" gazetesi, Al-Ahli'nin bu yaz transfer döneminde Abdullah Radif ile, 2030'da sona erecek önümüzdeki 4 yıllık bir sözleşme üzerinden kadrosuna katılması konusunda anlaştığını belirtti.

Radif aslında daha önce Al-Ittihad kulübüyle, 3 sezonluk bir sözleşme üzerinden kadrosuna katılması konusunda anlaşmıştı. Bu sözleşmede her sezon 9 milyon olmak üzere toplam 27 milyon riyal alacaktı; ancak "Al-Amid", transferi tamamlamak için gerekli mali likidite bulunmadığından geri adım attı.

Radif'in, İngiliz Ivan Toney ve Suudi Firas Al-Buraikan'ın ardından, Brezilyalı Ricardo Mathias ile rekabet ederek Al-Ahli kulübünün üçüncü forveti olması bekleniyor.

Böylece 23 yaşındaki oyuncu, Gambiyalı Abubakar Sidi Kinteh, Portekizli Francisco Trincao, Ermeni Eduard Spertsyan ve Suudiler Meşal Al-Mutairi ile Nayef Mesud'un ardından, Al-Ahli'nin bu yaz transfer döneminde altıncı transferi olacak.

Genç Suudi forvetin son deneyiminin geçen sezonun ikinci yarısında Al-Feiha kulübünde olduğu ve bu süre zarfında yalnızca 8 maçta forma giydiği, bu maçlarda hiç gol atamadığı, buna karşılık iki gol pası verdiği hatırlatılıyor.