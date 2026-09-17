Nigel de Jong ile yaptığı görüşme ateşi yeniden alevlendirdi. Hollanda Milli Takımı'na geri dönmek istiyor

Voetbal International'ın perşembe akşamı bildirdiğine göre Tyrell Malacia, Hollanda Milli Takımı'na geri dönmek istiyor. Kanat beki, günün erken saatlerinde FC Cincinnati ile sözleşme imzaladı.

Malacia çarşamba günü Ohio’daki antrenman sahasında görüntülendikten sonra, şimdi 2027 yılının ortasına kadar sürecek ve bir yıl uzatma opsiyonu da içeren bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Malacia’nın ayrıca İspanya, Brezilya ve Orta Doğu’dan kulüpler arasında seçim yapma şansı da olduğu, ancak tercihini Major League Soccer’dan yana kullandığı belirtiliyor. Birkaç maçı üst üste oynayabildiğini göstermek istiyor, ardından Avrupa’ya dönüşün mantıklı olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanında Hollanda Milli Takımı’na geri dönmek de Malacia’nın hedeflerinden biri. Hollanda Milli Takımı’nın dokuz kez formasını giyen oyuncu, teknik direktör Nigel de Jong ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme “içindeki ateşi yeniden yaktı”.

Malacia’nın Hollanda Milli Takımı formasını son giydiği tarih Haziran 2023’tü. O dönemde Hollanda, Nations League yarı finalinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti (2-4 mağlubiyet).

Malacia, 2022’de 15 milyon euro karşılığında Feyenoord’dan Manchester United’a transfer olmuştu. Burada yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bekleneni veremedi ve bu nedenle sözleşmesi geçen yaz uzatılmadı.