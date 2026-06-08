Nigel de Jong, Arne Slot'a Hollanda Milli Takımı konusunda çok net bir mesaj veriyor

Nigel de Jong, Voetbal International'a verdiği röportajda, şu anda Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için herhangi bir boş pozisyon bulunmadığını belirtti. De Jong, Ronald Koeman'ın Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olduğunu vurguladı.

Koeman'ın KNVB ile olan sözleşmesi, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından sona erecek. Eski defans oyuncusu, geleceği hakkında henüz bir karar vermedi.

"Bu konuda spekülasyon yapmak da istemiyorum. Ronald bizim milli takım teknik direktörümüz ve ona büyük güven duyuyoruz, o da bize güveniyor," diye devam ediyor De Jong.

Ajax ve AC Milan gibi takımlarda forma giymiş olan eski orta saha oyuncusu, şu anda milli takım teknik direktörlüğü için hiçbir boş pozisyon olmadığını belirtiyor.

"Şu anda sadece Dünya Kupası önemli. Ondan sonraki her şey şimdilik arka planda. Elbette tüm senaryoları göz önünde bulunduruyoruz, ancak şu anda boş bir pozisyon yok."

De Telegraaf'tan Valentijn Driessen'e göre Arne Slot, Hollanda milli takımına gelmeyi çok istiyor. "O iş için diz çöküp yalvarıyor," dedi futbol şefi.