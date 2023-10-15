Nicolo Zaniolo’nun avukatı Gianluca Tognozzi: Zaniolo en fazla birkaç yüz euro para cezası alır!

İtalyan futbolcunun avukatı Gianluca Tognozzi yıldız ismin futbol maçlarına bahis oynadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bonservisi Galatasaray’da olsa da kariyerini kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da sürdüren ve son olarak adı bahis skandalıyla anılan Nicolo Zaniolo’nun avukatı, İtalyan oyuncunun futbol üzerine hiçbir bahis oynamadığını söyledi. Zaniolo’nun sadece internet üzerinden poker ve blackjack oynadığını iddia eden Gianluca Tognozzi, oyuncunun aklanacağını belirtti.

Zaniolo'nun avukatı ne söyledi?

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a konuşan Tognozzi, “Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana bu konuda güvence verdi. Yasadışı çevrimiçi platformlarda poker ve blackjack gibi kart oyunları oynamış olabilir, ancak bunların yasadışı olduğunu bilmiyordu. Eğer bunu çok sık yapmadıysa birkaç yüz euro para cezası alabilir. Her şeyi açıklığa kavuşturacağız” dedi.

Öte yandan yıldız oyuncu hakkındaki tüm bu iddialar gündemi sarsmaya yeterken, dedikodu yazarı Fabrizio Corona da Zaniolo’nun annesinin söz konusu bahis çetesinde aktif bir rolü olduğunu öne sürdü. Zaniolo’nun takım arkadaşlarını da dahil ederek bahis oynadığı yönündeki iddialar soruşturulmaya devam ederken, İtalyan oyuncunun bilgisayarına ve cep telefonuna da el konulmuştu.