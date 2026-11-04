Tresoldi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında PSV Eindhoven deplasmanında oynanan maçın 25. dakikasında attığı şık kafa golüyle Club Brugge'ü öne geçirdi. Açılış maçında Aston Villa'ya karşı 3-2'lik yenilgide bulduğu golün ve Inter deplasmanındaki 4-3'lük galibiyette yaptığı etkileyici hat-trick'in ardından bu, Tresoldi'nin Belçika ekibi adına bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci golü oldu. Daha önce hiçbir Alman futbolcu, Alman olmayan bir kulüp formasıyla tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda daha fazla gol atmamıştı.

Birçok üst düzey kulübün ilgisini çektiği söylenen Tresoldi, Eindhoven'daki golüyle adından söz ettirmeye devam etti. Almanya U21 Millî Takımı oyuncusu, Almanya Futbol Federasyonu'nun geleceğe yönelik en büyük golcü adaylarından biri. Ancak İtalyan kökenleri nedeniyle hâlâ İtalya'yı seçebilir. Tresoldi, gelecek yaz düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'nda her hâlükârda Almanya forması giymek istiyor; sonrası ise belirsiz.

Club Brugge, çarşamba akşamı Eindhoven'da 54. dakikada beraberlik golünü yedi. Ev sahibi ekip adına Kodai Sano fileleri havalandırdı. Bunun ardından Tresoldi ve takım arkadaşları pes etmedi; Carlos Forbs 65. dakikada 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Böylece Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge, dört hafta sonunda dokuz puana ulaştı ve dokuzuncu sıradan son 16 turuna yükselme hayali kurabilecek duruma geldi. Ocak sonunda lig aşaması tamamlandığında ilk sekiz takım doğrudan son 16 turuna çıkacak; 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise önce bir ara turu geçmek zorunda kalacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyet! Como tarih yazdı

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Como'nun da ilk sekizde yer alma şansı yüksek. Yıldız teknik direktör Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı İtalyan ekip, RC Lens deplasmanında fırtına gibi esti ve 9-1'lik sansasyonel bir galibiyet aldı. Bu sonuç tarihe geçti: Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Önceki rekoru, 2015'te Malmö'yü 8-0 yenen Real Madrid ile 2007'de Beşiktaş'ı aynı skorla mağlup eden Liverpool paylaşıyordu.

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Eski Bundesliga oyuncusu Marc Oliver Kempf de gol atan isimler arasında yer alırken Como'nun forveti Tassos Douvikas, hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu. Rekor galibiyeti getiren dokuzuncu golü ise uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren 18 yaşındaki orta saha yeteneği Matteo Papaccioli attı. Üstelik bu, Papaccioli'nin Como A takımıyla çıktığı ilk maçtı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasıydı.

Club Brugge gibi dokuz puana ulaşan Como, dördüncü sıraya yükseldi. Serie A ekibi, gol sayısında son şampiyon Paris Saint-Germain'e rakip olabilen tek takım: İlk dört maçta 20 gol atan Fransız ekibi bu alanda zirvede yer alırken Como da 19 golle hemen arkasında. Bu, maç başına 4,5 golün biraz üzerinde inanılmaz bir ortalama. Fabregas'ın öğrencileri daha önce RB Leipzig ve Manchester United karşısında da 4-1'lik dikkat çekici galibiyetler elde etmişti.

Arsenal için belirleyici isim Viktor Gyökeres

Viking Stavanger ile Sabah FK arasındaki iki sürpriz adayın mücadelesinde Norveç ekibi 4-1 kazandı. Böylece ilk 24'e girip eleme aşamasına kalma şansını artırdı. Geçen sezonun finalisti Arsenal ise Slavia Prag deplasmanındaki görevini zor da olsa yerine getirdi. 2-1 kazanan ekip, on puanla üçüncü sıraya yerleşti. Arsenal'in önünde, henüz puan kaybetmeyen iki takım PSG ve Real Madrid bulunuyor.

Arsenal'in galibiyetinde dikkat çeken nokta, 2025'te Sporting Lizbon'dan Londra ekibine 70 milyon euro karşılığında transfer olan forvet Viktor Gyökeres'in Prag'da bu sezon tüm kulvarlardaki henüz ikinci golünü atmasıydı. Gyökeres, 38. dakikada takımının skorunu 2-0'a taşıyan golü kaydetti. Daha önce de Noni Madueke'nin 9. dakikadaki açılış golünün asistini yapmıştı.