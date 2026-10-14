Almanya U21 millî takım oyuncusu, ikinci yarıda Belçika ekibi adına üç gol attı ve Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en genç Alman oldu. 22 yıl 52 günlükken bu rekorun sahibi olan Tresoldi, performansıyla İtalyan basınının da övgüsünü kazandı.









Final düdüğünün ardından Tresoldi, gazetecilerin sorularını memnuniyetle yanıtladı. Almanya, İtalya ve Arjantin millî takımlarında oynama hakkı bulunan forvete doğal olarak yine millî takım tercihi soruldu. Tresoldi son olarak 2027 yazına ve U21 Avrupa Şampiyonası'na kadar Almanya Futbol Federasyonu adına oynamaya devam edeceğini açıklamıştı. Almanya A millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp ve İtalya A millî takım teknik direktörü Roberto Mancini ile de görüşmeler yaptı. Ancak 2027 yazından sonra nasıl bir yol izleyeceği henüz belli değil.

"Almanya millî takımındaki yolculuğumdan memnunum" diyen Tresoldi'nin bu sözleri, Almanya Futbol Federasyonu yetkililerini sevindirmiş olmalı. Ardından, "Hem İtalya'da hem de Almanya'da benden daha iyi birçok forvet var" diye ekledi. Ancak şu anda Almanya U21 takımında ondan daha iyi bir forvet yok: Tresoldi, 27 millî maçta 16 gole ulaştı.

Nicolo Tresoldi için kimler devrede?

22 yaşındaki oyuncu, millî takım tercihine ilişkin son durumu şöyle anlattı: "Klopp, Mancini ve iki federasyonla görüştüm. Konuya nasıl baktığımı onlara açıkladım. Önemli olan bunu anlamaları." Tresoldi'nin kendi açıklamasına göre Almanya U21 takımıyla büyük hedefi, gelecek yaz düzenlenecek turnuvada kupayı kaldırmak: "Babam İtalya ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, şimdi ben de bu kupayı kazanmak istiyorum" dedi.

Tresoldi, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 11 resmî maçta şimdiden dokuz gol attı. 2025'te Hannover 96'dan 7,5 milyon avro karşılığında Belçika'ya transfer oldu ve orada piyasa değerini 35 milyon avroya yükseltti.