1 Eylül 2021, Macaristan'ın Debrecen kentinde bir çarşamba akşamı. Kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 14 ay kala Katar, bir hazırlık maçında Sırbistan'la karşılaştı. Sırpların tarafsız sahada 4-0 kazandığı bu maç hakkında anlatılacak pek bir şey yok. Aradan beş yılı biraz aşkın bir süre geçmişken, karşılaşmada yer alanların büyük çoğunluğunun bile bugün maça dair pek canlı anıları olmasa gerek.

Mile Svilar içinse durumun farklı olduğu neredeyse kesin. Birincisi, bu onun A millî takımdaki ilk maçıydı. O dönem 22 yaşında olan kaleci, ikinci yarıda Predrag Rajkovic'in yerine oyuna girmişti. İkincisi ve muhtemelen daha da kalıcı olanı, Debrecen'deki o sıradan çarşamba akşamının etkisini hâlâ yaşıyor olması.

Svilar, sonraki dört Dünya Kupası eleme maçında da Sırbistan'ın kadrosunda yer aldı ancak bir daha oynamadı. Böylece ilk A millî maçı, bugün 27 yaşında olan kalecinin hâlâ tek A millî maçı olarak kaldı. Üstelik AS Roma'da Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri hâline geldi ve geçen sezon Serie A'nın en iyi kalecisi seçildi.

Mile Svilar'ın babası Yugoslavya millî takımının kalecisiydi

Peki bu nasıl oldu? Baştan başlayalım: Svilar, Ağustos 1999'da Belçika'nın Anvers kentinde doğdu ve Belçika'da büyüdü. Babası, Yugoslavya millî takımında dokuz maça çıkmış eski kaleci Ratko Svilar'dı. Ratko, Royal Antwerp'te geçirdiği 16 yılın ardından profesyonel kariyerini 1996'da noktalamıştı. Daha sonra oğlunun kendisi açısından talihsiz sonuçlar doğuran kararında da önemli bir rol oynayacaktı.

Genç Svilar kısa sürede kendi yaş grubunda Belçika'nın en iyi kalecilerinden biri olarak adını duyurdu. Henüz on yaşındayken Anvers'teki Beerschot AC'den yakınlardaki Brüksel'e, ülkenin en çok şampiyonluk kazanan takımı RSC Anderlecht'e transfer olmuştu. Ardından U15'ten itibaren Belçika'nın bütün yaş grubu millî takımlarında oynadı; 2016 U17 Avrupa Şampiyonası'nda da çok güçlü bir performans sergiledi. Anderlecht'ten 2017'de, henüz A takımda ilk maçına çıkmadan 18 yaşında Benfica'ya giden bu büyük yetenek, o turnuva sırasında UEFA.com'a şöyle demişti: "Babamdan çok şey öğrendim, neredeyse her şeyi. Onunla aynı oyun tarzına sahibim."

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Svilar'ın birkaç yıl sonra, babasının tavsiyesinin de etkisiyle, sonuçlarıyla bugün bile mücadele ettiği o kararı vermesi şaşırtıcı değil. Mile de babası gibi onun memleketinin millî takımında kaleye geçmek istiyordu. Ya da en azından istediğini düşünüyordu. Babası da bu konuda onu teşvik etti; duygusal nedenlerin yanı sıra sportif gerekçeleri de göz önünde bulunduruyordu.

Mile Svilar'ın Belçika'da işi neden zor olacaktı?

Sonuçta Belçika'nın o dönemde dünyanın en iyi kalecilerinden biri vardı ve bir bakıma hâlâ var: Thibaut Courtois. Svilar'ın federasyon değiştirmeye karar verdiği 2021'de Courtois 29 yaşındaydı ve kaleciler için en iyi döneme daha yeni giriyordu. Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından millî takıma ara verse de Eylül 2027'de dönmek istiyor. Yaklaşık beş yıl önce Svilar ve babası için şu açıktı: Belçika'da kısa ve orta vadede birinci kaleci olmak son derece zor olacaktı.

O zamana kadar Belçika A millî takımından bir davet almamıştı. Bu yüzden Belçika adına 26 genç millî maçın ardından 22 yaşındaki Svilar, "Neden Sırpların ilgisine karşılık verip federasyon değiştirmeyeyim?" diye düşündü. Ancak kararından çabucak pişman oldu. Muhtemelen kendisine sunulan fırsatları yeterince iyi bulmaması da bunda etkiliydi.

O dönemde birinci kaleci Predrag Rajkovic'ti (şimdi Al-Ittihad'da). Ona rakip olmaya hazır isim ise Vanja Milinkovic-Savic'ti (şimdi Napoli'de). Sonraki yıllarda Sırbistan kalesinde de çoğunlukla bu iki kaleci dönüşümlü olarak görev yaptı. Svilar, federasyon değiştirme zahmetine girmişken kısa sürede takımın değişmez ismi olmayı ummuş olabilir.

Mile Svilar neden Sırbistan'dan Belçika'ya geri dönemiyor?

Ama öyle olmadı. Svilar kısa süre içinde Sırbistan için oynama isteğini kaybetti ve Belçika federasyonuna dönmek istedi. Sorun şu ki FIFA statüleri, daha doğrusu "tek yön kuralı" olarak adlandırılan düzenleme, buna engel. Bu kurala göre bir oyuncu federasyon değiştirdikten sonra yeni ülkesi adına bir A millî maçta oynarsa, maçın hazırlık ya da resmî müsabaka olması fark etmeksizin eski federasyonuna dönemez. Svilar da Eylül 2021'de Sırbistan formasıyla Katar'a karşı oynanan o hazırlık maçına çıkmıştı. Dolayısıyla Belçika için yeniden oynaması imkânsız.

Ancak 2022'de Benfica'dan İtalya'ya transfer olan Roma kalecisi, bu durumu öylece kabullenmiş değil. Yıllardır FIFA'dan yeniden Belçika için oynamasına izin verecek bir istisna koparmaya çalışıyor. Dönemin Belçika Millî Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco da 2024 baharında, "Elbette onu aylardır takip ediyoruz. Ama bizim için oynayamayacağı açık" diyerek federasyon cephesinde de bu ihtimalin değerlendirildiğini doğrulamıştı.

Svilar'ın 2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı kendisi için bir istisna yapmaya ikna etmek üzere bir kez daha girişimde bulunduğu söyleniyor. Yine sonuç alamadı. Courtois Belçika'nın İspanya'ya karşı oynadığı Dünya Kupası çeyrek finalinde sakatlanıp çıkmak zorunda kaldığında, Svilar'ın yerinde durmakta zorlanmış olması çok muhtemel. Belki de 71. dakikada Senne Lammens'in yerine oyuna giren isim kendisi olacaktı. Lammens'in hatası, daha sonra dünya şampiyonu olacak takımın maçın bitimine az kala 2-1'lik galibiyeti getiren golü bulmasına imkân tanımıştı.

Mile Svilar, Nicolo Tresoldi için uyarıcı bir örnek

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Svilar, yaz aylarında yaşadığı yeni hayal kırıklığına rağmen federasyon değiştirip Belçika'ya dönme umudundan vazgeçmiş değil. Bu nedenle şu anda Sırbistan için yeniden oynamayı da düşünmüyor. Oysa buna hakkı var ve muhtemelen Sırbistan'da hâlâ memnuniyetle karşılanır. En azından 2025'te öyleydi. Sırbistan Millî Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, yaklaşık bir yıl önce TV Arena Sport'a şunları söylemişti: "Onunla konuştum. Artık takım için oynamamaya karar verdi. Üzgünüm. Bu yönde bir yaklaşım izlemeye, ona önemli olduğunu ve burada olmak isterse millî takımda bir yeri bulunduğunu göstermeye çalıştım."

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Svilar'ın kişisel dramı bir yana, yaşadıkları başkaları için de bir bakıma uyarıcı bir örnek. Nicolo Tresoldi için mesela. İtalya'da doğan ve 13 yaşında ailesiyle Almanya'ya taşınan Club Brugge forveti, bilindiği gibi bugünlerde herkesin dilinde. İtalya Millî Takımı mı, Almanya Millî Takımı mı? Peki hangisini seçecek?

Tresoldi henüz İtalya'nın hiçbir genç millî takımında oynamadı. Bunun yerine U19'dan bu yana Almanya formasını giyiyor ve gelecek yaz Almanya U21 takımını golleriyle Avrupa şampiyonluğuna taşımayı çok istiyor. Sonrası ise belirsiz. Ancak Mile Svilar'ın çok iyi bildiği bir şey var: Tresoldi iyice düşünmeli ve birkaç hafta sonra pişman olmayacağı bir karar vermeli. Çünkü sonrasında geri dönüş yok.