Nicolas Pépé'nin attığı iki golün ardından Curaçao'nun Dünya Kupası masalı sona erdi

Curaçao için Dünya Kupası sona erdi. Takım, bir sonraki tura yükselme şansını sürdürebilmek için Fildişi Sahili’ni yenmek zorundaydı, ancak bunu başaramadı. Nicolas Pépé’nin attığı iki golle Philadelphia’da skor 0-2 oldu.

Maç öncesinde rahat bir tavır sergileyen Dick Advocaat, Curaçao’nun “kaybedecek hiçbir şeyi” olmadığını söylemişti, ancak maçın başlangıcını şüphesiz farklı hayal etmişti. Daha 7. dakikada savunmada işler tamamen ters gitti.

Juriën Gaari ile Joshua Brenet arasındaki bir anlaşmazlık, pahalıya mal olan bir top kaybına yol açtı; zira Yan Diomande, topu hemen kale önü tehlikeli bir bölgeye taşıdı. Nicolas Pépé, topu ağlara göndermek için hemen oradaydı: 0-1.

Görünüşe göre kaleci Eloy Room için Dünya Kupası’nda bir kahramanlık rolü daha yoktu. Açılış golünün ardından Curaçao, savunmasını sıkı tutmaya çalıştı ve bunda oldukça başarılı oldu: Amad Diallo’nun engellenen şutu en büyük tehlikeyi oluştururken, Blue Wave de Juninho Bacuna ve Tahith Chong aracılığıyla rakibe küçük ataklar düzenledi.

İkinci yarıda Sherel Floranus beraberlik golüne çok yaklaştı, ancak şutu az farkla üstten dışarı çıktı. Ancak su molasından önce Curaçao, son darbeyi yedi: Pépé güzel bir pasla boş pozisyona kaldı ve topu üst köşeye göndererek skoru 0-2'ye getirdi.

Advocaat’ın takımı son ana kadar elinden gelenin en iyisini yaparak mücadele etti, ancak Dünya Kupası masalını uzatmaya devam etmek artık mümkün değildi. Sonuç olarak takım, Almanya’ya attığı bir gol ve hatta Ekvador’a karşı aldığı güzel bir beraberlikle muhteşem bir Dünya Kupası deneyimini geride bırakabilir.

Böylece Fildişi Sahili, E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına yükseldi. Bu turda, I Grubu’nun ikinci sıradaki takımıyla karşılaşacak. Bu rakip, bu hafta içinde birbirleriyle karşılaşacak olan Fransa ya da Norveç olacak.