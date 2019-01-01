Nicolas Otamendi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor

31 yaşındaki savunma oyuncusu Nicolas Otamendi, yaz aylarında gelen transfer tekliflerini değerlendirebilir.

'de forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Nicolas Otamendi, sezon sonunda transfer olmak için yeni takım arayışlarına başladı.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Nicolas Otamendi, Manchester City'deki futbol ortamından memnun olmasına rağmen gelecek senelerde daha düzenli forma şansı bulabileceği bir takımın teklif yapması halinde transfer olmayı düşünüyor.

Manchester City'nin ise sezon sonunda savunmaya takviye yapma niyetinde olduğu, listede ise 'de forma giyen Skriniar ve 'nın da yakından ilgilendiği Matthijs de Ligt'in yer alıyor. Bu transferlerden birinin gerçekleşmesi, Arjantinli savunmacının kulüpten ayrılmasına neden olabilir.

31 yaşındaki savunmacı Manchester City'den ayrılması halinde yeni durağı veya olabilir.

4 sezondur Manchetser City'de forma giyen Arjantinli oyuncu, 166 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.