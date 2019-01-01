Nicolas Otamendi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor
Manchester City'de forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Nicolas Otamendi, sezon sonunda transfer olmak için yeni takım arayışlarına başladı.
Goal'ün edindiği bilgiye göre Nicolas Otamendi, Manchester City'deki futbol ortamından memnun olmasına rağmen gelecek senelerde daha düzenli forma şansı bulabileceği bir takımın teklif yapması halinde transfer olmayı düşünüyor.
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Manchester City'nin ise sezon sonunda savunmaya takviye yapma niyetinde olduğu, listede ise Inter'de forma giyen Milan Skriniar ve Barcelona'nın da yakından ilgilendiği Matthijs de Ligt'in yer alıyor. Bu transferlerden birinin gerçekleşmesi, Arjantinli savunmacının kulüpten ayrılmasına neden olabilir.
31 yaşındaki savunmacı Manchester City'den ayrılması halinde yeni durağı Valencia veya Wolves olabilir.
4 sezondur Manchetser City'de forma giyen Arjantinli oyuncu, 166 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.