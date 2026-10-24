Nicolas Jackson, cumartesi günü attığı iki golle Aston Villa’nın Manchester City’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Forvet, City’nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son veren ve Villa’ya bu sezon ligdeki ilk iç saha galibiyetini getiren sonucun ardından Unai Emery’yi, takım arkadaşlarını ve taraftarları övdü.

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Lidere karşı iki gol

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Jackson, galibiyeti getiren performansını değerlendirdi. Villa'nın iki golünü de atan forvet, Enzo Maresca'nın takımının ligdeki yedi maçlık galibiyet serisine son verdi ve gol atmanın işinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Jackson, “Bu benim işim, dolayısıyla bunu her seferinde yaptığım için çok mutluyum. Umarım sakatlık yaşamam; böylece teknik direktör ve takım için çalışmaya devam ederim. Kazandığımız için çok mutluyum, benim için en önemlisi de bu,” dedi.





Emery yönetiminde formda

Son altı maçında, tüm kulvarlarda altı gol atan Jackson, kendisini Villarreal'de de çalıştıran Emery yönetiminde başarılı bir dönem geçiriyor. Chelsea'de Maresca tarafından gönderildikten sonra Ollie Watkins'in yerine gelen forvet, takıma hızla uyum sağlamasında teknik direktörün ve takım arkadaşlarının payı olduğunu söylüyor.

Jackson, “Çok mutluyum. En önemlisi de teknik direktörden, takımdaki oyunculardan ve taraftarlardan çok memnunum,” diye konuştu. Ardından şunları ekledi: “Kolay değil ama elbette teknik direktör ve oyuncular sayesinde daha kolay. İnanılmaz bir soyunma odamız ve inanılmaz bir teknik direktörümüz var.”









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Villa Park yine geçit vermedi

Villa Park, birkaç sezondur burada kazanamayan Manchester City için zorlu bir deplasman olmaya devam ediyor. Bu galibiyet aynı zamanda Villa'nın bu sezon ligde sahasında aldığı ilk galibiyetti. Jackson, mücadelenin zorluğunu kabul ederken üç puanın önemini vurguladı.

Jackson, “İnanılmazdı, zordu ama kazandık. En önemlisi buydu. Çok güçlü bir takım olduklarını biliyoruz, liderler. Bu yüzden kazandığımız için çok mutluyuz,” dedi. Sözlerini, “Çok şükür ligde evimizdeki ilk galibiyetimizi aldık,” diyerek tamamladı.

Sırada ne var?

Aston Villa, önce EFL Cup'ta Bournemouth'la, ardından Premier League'de Fulham'la karşılaşarak bu galibiyetin getirdiği ivmeyi sürdürmeye çalışacak. Yenilgiye rağmen 21 puanla liderliğini koruyan Manchester City ise Brighton'la üst üste oynayacağı iki maça hazırlanıyor. City, rakibiyle çarşamba günü kupada, cumartesi günü ise ligde karşılaşacak.