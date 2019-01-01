Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş birkaç yıldır benimle ilgileniyordu

Beşiktaş'ın yeni transferi Mirin, siyah-beyazlı ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekipte büyük zaferler elde etmek istediğini söyledi.



Devre arası hazırlık kampını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.



Isimat-Mirin, Beşiktaş'a transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye, özellikle de Beşiktaş'a geldiğim için çok memnunum. Beşiktaş'ın birkaç sezondur bana çok yoğun ilgisi vardı. Hatta daha önce birkaç kez denemeleri oldu. Ali Naibi çevremdeki insanlarla sürekli iletişim halindeydi." dedi.



Hollanda ekibi PSV'de çok güzel günler geçirdiğini aktaran Fransız futbolcu, "PSV'de çok kupa kazandık, kutlamalarda da çok eğlendik. Umarım burada da çok büyük zaferler elde edeceğim. Kutlamaların daha güzellerini belki burada yapacağım." şeklinde konuştu.



Siyah-beyazlı takımla bugün çıktığı ilk antrenmanda çok kaliteli oyuncularla çalıştığını anlatan Fransız futbolcu, şöyle konuştu:



"Adriano, Quaresma kaliteleri sorgulanmayan futbolcular. Antrenmandaki ciddiyetlerini gördüğünüzde, gerçekten etkileniyorsunuz. Ben de kalitemi göstermek için çok çalışacağım. Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayacağıma inanıyorum. Başkanımız Fikret Orman'a, Serdal Adalı'ya ve Şenol (Güneş) hocaya bana olan ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Yaptığım tercihin doğru olduğuna inanıyorum. Bu kulübün renklerini en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

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