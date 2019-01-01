Nicolas Anelka: Ronaldo yeni sezonda daha çok gol atar

Eski futbolcu Nicolas Anelka, Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan bu sezon daha fazla gol beklediğini söyledi.

Bir dönem forması da giyen eski oyuncusu Nicolas Anelka, bu sezon 'dan daha fazla beklenti içinde olduğunu belirtti.

Fransız futbolcu, Tutto Juve'ye yaptığı açıklamada, "Bence Ronaldo geçtiğimiz sezondan daha iyi bir performans sergileyecektir. İtalyan futboluna hızlıca adapte oldu ve Juventus'la iyi işler yaptı. Bu sezon eğer sakatlık yaşamazsa daha fazla gol atacaktır."

201-13 sezonunda transfer olduğu Juventus kariyerinde yalnızca 3 maça çıkan Anelka, İtalyan kulübü neden tercih ettiğini şu ifadelerle açıkladı:

"Harika bir kulüp ve büyük bir tarihi olması nedeniyle Juventus'u tercih ettim. Aynı zamanda İtalya'nın en iyi takımı. Ne yazıkki benim en kötü tecrübem olarak kalacak. Çünkü yalnızca 45 dakika bu formayı giydim ve Juventus taraftarlarının önünde oynayamadım. Dürüst olmam gerekirse birisi Juventus hakkında konuşunca konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Bu transferden utanıyorum!"