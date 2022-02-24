Fransız futbolunun bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen unutulmaz yıldızı Nicolas Anelka, Manchester United'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan vatandaşı Paul Pogba'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Anelka dünyaca ünlü yıldızın Ligue 1 ekibi PSG'ye transfer olabileceğini açıkladı.

RMC Sport'ta Fransız eski futbolcu Jerome Rothen'in sunduğu televizyon programına konuk olan Anelka, Pogba'nın son dönemdeki düşüşünün Manchester United'dan kaynaklandığını söyledi:

"Pogba United'a döndüğünde United maalesef büyük bir takım değildi. Yeniden inşa edilmesi gereken, oyun stili ve yeni bir teknik direktör arayan bir takımdı.

🗣💬 Nicolas Anelka : "Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir." #RMCLive pic.twitter.com/VAib8OCi5E — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 24, 2022

"Döndüğünden beri geçirdiği hayat onun için çok zordu. Çok eleştirildi. Manchester United Pogba'nın yeteneklerini sergileyebileceği bir takım değil. Bana göre PSG'ye transfer olması onun açısından harika bir adım olur.

"Bazı insanlar bu durumun PSG için iyi olmayacağını düşünüyor ve buna gerekçe olarak yaşadığı sakatlıkları gösteriyor. Bence yaşadığı sakatlıklar Manchester'daki hayatından kaynaklanıyor çünkü psikolojik olarak iyi bir durumda değil.

"Altı ay önce onunla konuştum ve PSG'ye transfer olmak aklına yatan bir fikir gibi görünüyordu.

"Gelirse yaşadığı tüm sakatlıkları unutup, onun en iyilerden biri olduğunu göreceğiz"

Ligde 13 maçta oynadı

Manchester United ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Pogba, İngiliz devinden gelen sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirmişti.

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 maça çıkan yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda bir gol atarken, sekiz de asist yapmış ve skora önemli bir katkıda bulunmuştu.

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