Paris Saint-Germain'in Euro 2024'ün yıldızı Nico Williams için ocak ayında harekete geçmeyi düşündüğü bildirilirken oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlar sürüyor. Athletic Bilbao'nun kanat oyuncusu ise Malaga karşısında galibiyeti getiren performansının ardından odağının tamamen sahada olduğunu vurguladı.

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Williams, maçın yıldızı olduğu gecenin ardından PSG'nin ilgisini değerlendirdi

Bilbao'nun Malaga karşısında zorlu bir galibiyet aldığı maçta öne çıkan isim Williams oldu. Ancak maç sonrasındaki konuşmalar hızla oyuncunun San Mames'teki uzun vadeli geleceğine döndü. Le Parisien, PSG'nin sakat ikili Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın olası yerine kanat oyuncusuyla ilgilendiğini bildirdi. Bunun üzerine 24 yaşındaki Williams, yaklaşan ocak transfer dönemindeki durumuna ilişkin soruları yanıtlamak zorunda kaldı.

2035'e kadar Bask ekibiyle sözleşmesi bulunan ve yaklaşık 90 milyon avroluk serbest kalma bedeli olan hücum oyuncusu, söylentileri geçiştirmeyi tercih etti. Marca'nın aktardığına göre Williams, “Etrafımda neler olup bittiğine dair hiçbir fikrim yok. Maçlara ve takıma odaklanıyorum. Gelişmeye devam etmek, özgüven kazanmak ve takımın kazanmasını sağlamak istiyorum” dedi.

Transfer iddialarına rağmen Williams'a övgü

Transfer piyasasına ilişkin söylentiler sürerken teknik direktör Edin Terzic, yıldız oyuncusunun sahadaki etkisini övmekte gecikmedi. Terzic, Williams'ın bir anda maçın gidişatını değiştirebilen özel bir yetenek olduğunu, bu yüzden takım arkadaşlarının onunla oynamayı sevdiğini ve rakiplerin ondan çekindiğini söyledi. Boşluk bulma ve savunmadaki zaaflardan yararlanma becerisi, maç boyunca Athletic'in hücum tehdidinin temelini oluşturdu.

Terzic, “Bu, herkesin tanıdığı Nico. Athletic'teyseniz herkes onu sever; ona karşı oynuyorsanız herkes ondan nefret eder çünkü onu savunmak çok ama çok zor. Gerçekten iyi oynadı. Onu her zaman yeteneğini gösterebileceği bir pozisyonda bulmamız hoşuma gidiyor. Gelişmek ve ihtiyaç duyduğu bu form düzeyine ulaşmak için iyi bir yol katetti. Bu bizim için önemli çünkü bir saniyede maçı değiştirebilir. Herkesin Nico'yla oynamayı sevmesinin nedeni de bu” diye konuştu.

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Terzic'ten ikinci yarıdaki düşüşe eleştiri

Williams maçın en iyi oyuncusu seçilse de Terzic, son düdüğün ardından kutlamalara katılacak havada değildi. Üç kritik puan alınmış ve ilk yarıda iyi bir oyun sergilenmiş olmasına rağmen Alman teknik direktör, takımının maçı bitirirken gösterdiği özensizlikten gözle görülür biçimde rahatsızdı.

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Terzic, “Çok dürüst olacağız çünkü geliştiğiniz hissini size yalnızca dürüstlük ve sıkı çalışma verir. İki yarıdan da ders çıkarmalıyız ki ilk yarı bizim standardımız olsun; ikinci yarıdaki oyunu ise antrenmanda beşe beş oynarken, tecrübeliler gençlere karşı oynarken ya da duran top çalışırken bile görmek istemeyelim” dedi.

Gözler kış transfer döneminde

Ocak transfer dönemi yaklaşırken Bilbao, değerli oyuncusunu Avrupa'nın önde gelen kulüplerine karşı korumaya çalıştığı tanıdık bir durumla karşı karşıya. Oyuncunun yüksek serbest kalma bedeli bir ölçüde koruma sağlasa da PSG'nin mali gücü, söylentilerin transfer dönemi kapanmadan dinmesini pek olası kılmıyor.

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Bitmek bilmeyen transfer söylentileri bir yana, Bilbao'nun odağında sahadaki yakın hedefler var. Athletic Bilbao, Kral Kupası'nda Numancia deplasmanında zorlu bir sınava hazırlanıyor. Kupa başarısının Bask Bölgesi'nde her zaman ayrı bir önemi olduğu için teknik ekip ve oyuncular, söylentilere kulaklarını tıkayıp enerjilerini bu maçtan iyi bir sonuç almaya yöneltmek istiyor.