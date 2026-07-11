İspanya’nın yıldızı Niko Williams, Belçika milli takımına karşı elde edilen heyecan verici galibiyetin ardından ülkesinin 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesinin ardından hissettiği özgürlük ve rahatlığı vurguladı ve zorlu, acı dolu bir yıl geçirdiğini belirtti.

İspanyol “Marca” gazetesinin maçın bitiminden sonra karma röportaj alanında Niko Williams’ın yaptığı açıklamalardan aktardığına göre, oyuncu duygularını şöyle dile getirdi: "Özgür hissediyorum. Geçtiğimiz dönemler ve özellikle bu yıl benim için acı bir ıstırap oldu. Ama ne olursa olsun, bence hayat böyle; hayat sana darbeler indirir ve sen yeniden ayağa kalkmalısın."

Ve ekledi: “Bu, hayattan öğrendiğim bir ders. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, benim için en önemli şey bu ve beni benim yapan bu gülümsemeyi ve olumlu bakış açımı her zaman koruyacağım.”

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı, aldığı destekten bahsederken şöyle devam etti: “Kesinlikle tüm grubun desteğini gördüm. Herkes ilk andan itibaren arkamda durdu; çünkü yaşadığım acının boyutunu biliyorlardı. Uruguay maçında başıma gelenleri hepiniz biliyorsunuz. Geri döndüm ve bugünkü maçta forma giydim; bence en iyi performanslarımdan birini sergiledim.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca, beni her zaman ileriye iten ve her zamanki gibi koşulsuz sevgiyle destekleyen ailem de var. Kardeşim, arkadaşlarım ve kız arkadaşım her zaman yanımda. Burada olmak ve ailemin desteğini almak benim için büyük bir gurur kaynağı; bu konu beni duygulandırdığı için daha fazla konuşmak istemiyorum.”