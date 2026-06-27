Nico Williams bir kişiye çok kızgın: "Bugün hayatımın en zor günlerinden biri"

İspanya, cuma gecesinden cumartesi sabahına uzanan saatlerde hiçbir sorun yaşamadan grup birincisi olarak Dünya Kupası’nın eleme turlarına yükseldi. Ancak bu sevinç, Nicolás de la Cruz’un sert faulünün ardından maçtan sakatlıklarla ayrılan ve sosyal medyada öfkeyle tepki gösteren Nico Williams’ın sakatlığıyla gölgelendi.

Uruguay için maç büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. İki kez dünya şampiyonu olan takım, İspanya karşısında da bir sonuç alamadı ve bu nedenle grup aşamasında elendi. Maçın son dakikalarında Güney Amerikalı oyuncuların öfkesi doruğa ulaştı; bu durum, birkaç sert faul ve Agustín Canobbio’ya gösterilen kırmızı kartla sonuçlandı.

Williams, sert oyunun kurbanlarından biriydi ve De la Cruz’un yaptığı bir müdahale sonucu sakatlandı. Athletic Club’ın forveti öfkeli.

"Bugün hayatımın en zor günlerinden biri. Yaralanmaların pek çok muharebeyi kazandığı, ancak savaşı kazanamadığı çok zor bir yılın ardından yeniden sakatlandım. Bunu sıkı çalışma, fedakarlık ve – her şeyden önce – sorumluluk duygusuyla aştım."

Kanat oyuncusu daha sonra geride bıraktığı zorlu döneme geri dönüyor. "Bir buçuk yıl boyunca acı, keder, belirsizlik ve korku yaşadım. Ne zaman ağrısız bir şekilde oynayabileceğimi ya da normal hayatıma ne zaman dönebileceğimi bilmiyordum. Tuvalete gitmek, arabaya binip inmek ya da sadece günlük hayatın tadını çıkarmak gibi basit şeylerde bile ağrıyla yaşamayı öğrendim."

Williams’a göre, rehabilitasyonu boyunca her zaman tek bir hedef ön plandaydı. “Futbol oynamanın keyfini yeniden keşfetmek, gülümsememi geri kazanmakla birlikte benim en büyük önceliğimdi. Çünkü gülümsemeden, keyif almadan ve mutlu olmadan en iyi performansımı sergileyemem.”

Ardından İspanyol milli futbolcu, kendisini yeniden sahalardan uzaklaştırma tehlikesi yaratan faul üzerine odaklanıyor. "Dün, bir rakibimin kendi durumuna duyduğu hayal kırıklığı, hoşnutsuzluk ve üzüntü nedeniyle tepki vermesi sonucu yine bir sakatlık geçirdim. Bana göre bu hareket önlenebilirdi. Tamamen gereksizdi."

Williams, mesajını mücadeleci bir üslupla bitiriyor. "Ancak bu da beni durduramayacak. Tanrı’nın benim için bir planı olduğunu biliyorum ve devam edeceğim. En sevdiğim şeye, yani futbol oynamaya, mutlu olmaya ve başkalarını mutlu etmeye geri dönebilmek için son ana kadar mücadele ettim. Hikaye henüz bitmedi. Bu Dünya Kupası’nda en kısa zamanda tekrar görüşeceğiz."

İspanya, Perşembe günü Los Angeles’ta Dünya Kupası’na devam edecek. Sekizinci finaldeki rakibi henüz belli değil. Karar, Avusturya ve Cezayir’in ikinci sıra ve dolayısıyla son Avrupa şampiyonu ile karşılaşma hakkı için mücadele ettiği J Grubu’nda verilecek.