Nico ve Iñaki Williams, Athletic Club’u Atlético Madrid karşısında farklı galibiyete taşıdı

Atlético Madrid, cumartesi günü LaLiga sezonundaki ilk yenilgisini aldı. Bilbao'da Athletic Club, Nico Williams ve Robert Navarro'nun devre arasından hemen sonra attığı goller ile Oihan Sancet'in maçın sonlarına doğru kaydettiği gol sayesinde 3-0'lık net bir galibiyete ulaştı. Atlético, dört maç sonunda yedi puanda kalırken, Athletic dört maçta altı puana yükseldi.

Atlético'da Julián Álvarez, çok da şaşırtıcı olmayacak şekilde maça yedek kulübesinde başladı. Arjantinli oyuncu neredeyse tüm yaz ayrılmak istedi, ancak kulübü bu isteğine kulak asmadı ve 2030 yılının ortasına kadar süren sözleşmesine bağlı tuttu.

Eski Feyenoordlu Dávid Hancko ise ilk 11'de yer aldı ve savunmanın merkezinde Marc Pubill ile birlikte oynadı. Lee Kang-in ile skor çok erken 0-1 olabilirdi. Güney Koreli oyuncu, şık bir dribblingin ardından topu az farkla auta gönderdi.

Az pozisyonlu geçen maçta skora adını yazdırmaya yaklaşan bir sonraki isim Álex Baena oldu. Onun denemesini vatandaşı Unai Simón başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi.

Devre arasından hemen sonra Athletic çok sert vurdu. Iñaki Williams'ın şutu, ağzı önünde kardeşi Nico'nun önüne tam istediği gibi düştü ve Nico, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla Jan Oblak'a şans tanımadı: 1-0.

Henüz iki dakika geçmeden San Mamés'teki skor tabelası 2-0'ı gösterdi. Iñaki Williams, Navarro'yu gördü; Navarro da ceza sahasında yaptığı harika çalımın ardından sol ayağıyla uzak köşeye isabetli vurdu.

Maçın sonlarına doğru Athletic farkı 3-0'a çıkardı. Sağ kanattan gelen ortaya Atlético'nun oyuna sonradan giren oyuncusu Johnny Cardoso yalnızca kısmen müdahale edebildi ve seken topu Sancet ağlara gönderdi: 3-0.



