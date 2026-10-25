Nico Schlotterbeck'ten Der Klassiker öncesi gözdağı: “Gelecek hafta Bayern'le karşılaşacağız!”

Borussia Dortmund savunmacısı Nico Schlotterbeck, Eintracht Frankfurt maçında Bundesliga'daki yedi karşılaşmada beşinci kez gol yememelerinin ardından takımının savunmadaki istikrarını övdü. Alman millî futbolcu, Bayern Münih'le karşılaşmadan önce Dortmund'un hızla geliştiğini vurguladı.

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Schlotterbeck, gol yemeden kazanılan maçta BVB savunmasının bel kemiği oldu

Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park'ta Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup ettiği maçta Nico Schlotterbeck, savunmadaki performansıyla öne çıktı. Waldemar Anton, Ramy Bensebaini ve Ryerson ile birlikte Schlotterbeck, Frankfurt'un ikinci yarıda hiç şut çekmesine izin vermedi.

Bu galibiyetle BVB, bu sezon çıktığı yedi Bundesliga maçının beşinde kalesini gole kapatmış oldu.

Sonuç, Dortmund'u Bundesliga puan tablosunda ilk sıraya taşıdı.

Savunmacı, dörtlü savunmanın uyumunu ve Beier'in kalitesini övdü

Sky'a konuşan Schlotterbeck, savunma hattının ikinci yarıdaki üstünlüğünden duyduğu gururu dile getirdi. “Çok eğlenceliydi. İlk yarıda birkaç pozisyon verdik, ikinci yarıda ise hiçbir pozisyon vermedik” dedi.

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“Artık yedi maçın beşinde gol yemedik... Savunmadaki dördümüz birlikte gerçekten iyi oynuyoruz.”

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Schlotterbeck, “Maxi kalitesini gösterdi. Uzak köşeye yaptığı o vuruş onun uzmanlık alanı. Noah [Atubolu] kaliteli kurtarışlar yapıyordu... ama o şutu çıkaramadı” diye ekledi.

Schlotterbeck'in hedefinde Bremen'le kupa maçı ve Bayern karşılaşması var

Stoper, takımın hâlâ geliştiğini ancak hem kupada hem ligde büyük hedefleri olduğunu vurguladı. “Henüz kusursuz değiliz ama takım olarak ilerleme kaydediyoruz” dedi.

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“Gelecek hafta Bayern'le deplasmanda karşılaşacağız. Orada iyi bir maç çıkarmak istiyoruz.”

Takım arkadaşlarına, “Ondan önce Bremen'le karşılaşacağız... Kupa kazanmanın en kısa yolu ülke kupasından geçiyor” hatırlatmasında bulundu.

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Dortmund savunmasını en zorlu sınavlar bekliyor

Yedi maçın beşinde gol yemeyen Dortmund'un savunması, kritik bir haftada sınanacak.

BVB, DFB-Pokal'da Werder Bremen'i ağırladıktan sonra Bayern Münih'le karşılaşmak üzere Allianz Arena'ya gidecek.

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Schlotterbeck, Kovac'ın savunma planında kilit rol oynamaya devam edecek.