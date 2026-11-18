Kas sakatlığını artık atlatmış olan Interli Lautaro Martinez'in yokluğunda Arjantin, Cordoba'daki Estadio Mario Alberto Kempes'te oynanan hazırlık maçında Kosta Rika'yı 7-0 yendi.

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Nico Paz, 8. dakikada gol perdesini açtı. 35. dakikada Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı. Paz, 38. dakikada ikinci golünü attı. Ardından Atletico Madridli forvet de onun gibi ikinci golünü kaydetti ve takımlar soyunma odasına 4-0'lık skorla gitti.

İlk yarıda takımını sırtlayan Como'nun on numarası Nico Paz'ın yerine Franco Mastantuono oyuna girdi. Mastantuono, Maximo Perrone'nin ikinci asistini değerlendirerek 48. dakikada hemen golünü attı ve Mac Allister'ın 78. dakikadaki golünün ardından, ikinci golünü 90. dakikaya iki dakika kala kaydedip son skoru 7-0 olarak belirledi.

Maçın ardından Mastantuono şunları söyledi: "Millî takıma her zaman eşsiz bir heyecanla geliyorum. Bu formayı giymek yaşanabilecek en büyük deneyim ve her gün gelişmek için katkıda bulunmak istiyorum. Çok çalışıyoruz ve bu galibiyetle güzel bir takvim yılını kapatıyoruz".

İşte Arjantin'le oynadığı son 5 hazırlık maçında 5 gol atan Nico Paz'ın sözleri: "Ülkemizi temsil etmek en büyük onur, özellikle de insanlardan bu kadar sevgi gördüğümüz böyle günlerde. Geliştiğimi ve sahada keyif aldığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın inanılmaz kalitesi sayesinde sahada her şey kolaylaşıyor. Onlarla oynayabilmek benim için harika".

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90. dakikaya yarım saat kala Lisandro Martinez'in yerine oyuna giren Parmalı savunmacı Mariano Troilo, A millî takımdaki ilk maçını değerlendirdi: "İlk maçıma çıktığım için çok heyecanlıyım. Bu formayı giymek, bir futbolcunun isteyebileceği en büyük şey. Çocukluğumdan beri bu anı hayal ediyordum. Benim kadar heyecanlı olacak aileme teşekkür ediyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bu fırsatın er ya da geç geleceğini biliyordum".

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Emiliano Dibu Martinez, Arjantin tarihinde en çok gol yemeden maç tamamlama rekorunda Sergio Romero'yu yakaladı (47): "Taraftarların gönlünü yeniden kazanmak istiyoruz. Kişisel olarak çeşitli zorluklarla karşılaştım; sonuncusu çene kemiğimdeki kırıktı. Takım arkadaşlarımın bana yüzde yüz ihtiyaç duyduğunu bildiğim için yeniden form tutmam gerekiyordu. Daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini biliyorduk ve Messi olmadan da kazanmak istiyorduk. Gençler burada olmayı seviyor ve kendilerini bu hedefe tamamen adamış durumdalar. Adım adım uyum sağlıyorlar. 2026 yine de olumlu bir yıl; Dünya Kupası finalinde oynadık ve bununla gurur duyuyorum".

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni basın toplantısında şunları söyledi: "Son Dünya Kupası'ndaki bazı maçlar, Mısır ve İngiltere karşısında bize inanılmaz duygular yaşatan destansı galibiyetler gibi, aklımızda ve kalbimizde sonsuza dek kalacak. Aklıma ilk gelen şey, iyi bir iş çıkarmış olmanın verdiği tatmin. Her zaman ülkemize layık olmaya çalıştık".

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Scaloni, Lionel Messi'nin millî takımı bırakmasının ardından boşta kalan 10 numaralı formayı, Diego Forlan'ın çalıştırdığı Uruguay'a 2-1 kaybettikleri önceki hazırlık maçında olduğu gibi yine kimseye vermedi. Uruguay daha sonra Dominik Cumhuriyeti'ni de 5-0 yendi. Goller Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz (penaltıdan, 80'), Federico Valverde (87') ve Bruno Damiani'den (94') geldi. Xavier Valdez de kendi kalesine gol attı (70').

Diğer maçta Şili ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı. Yine hazırlık maçında John Mercado ve Jordy Caicedo, Ekvador'un Bolivya karşısında ilk yarıdan bulduğu gollerle 2-0 kazanmasını sağladı.