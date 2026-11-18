Arjantin, Córdoba'da Kosta Rika'ya yedi gol atarak hafta sonu aldığı yenilginin izlerini sildi ve güçlü bir mesaj verdi. Yükselen yıldızlar Nico Paz ve Julian Alvarez, dünya şampiyonunun hücumdaki yetenek zenginliğini ortaya koyan etkili performansa öncülük etti.

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Bitiricilikleriyle Paz ve Alvarez ön plana çıktı

Arjantin, Córdoba'da ilk düdükten itibaren güçlü bir mesaj vermeye kararlı görünüyordu. Cumartesi günü Uruguay'a 2-1 yenilmesinin izlerini hızla sildi. Yükselen yıldız Paz, sekizinci dakikada perdeyi açarak etkileyici bireysel formunu sürdürdü. Como forveti, Lionel Scaloni'nin düzeninde kilit bir parçaya dönüştü; millî takımdaki son beş maçının dördünde gol attı.

İlk 11'in değişmez isimlerinden biri olmasını sağlayan golcülük içgüdülerini sergileyen Alvarez de aynı derecede etkiliydi. 15 maçta yalnızca iki gol bulabildiği durgun bir dönemin ardından forvet, gol vuruşlarındaki etkinliğini tam zamanında yeniden kazandı. Devre arasından hemen önce gecenin ikinci golünü atan Alvarez, Arjantin'in konuk ekip karşısındaki mutlak üstünlüğünü yansıtan 4-0'lık skorla soyunma odasına gitmesini sağladı.

Arjantin hücumunun hızı ve isabeti, ilk yarı boyunca Kosta Rika savunmasını çaresiz bıraktı. Ev sahibi ekip orta sahadan hücuma her çıktığında gol atacak gibi görünüyordu. Paz ve Alvarez, başa çıkmakta zorlanan rakibin bıraktığı boşlukları değerlendirmek için kusursuz bir uyum sergiledi. Bu performans, eski yıldızı kadroda olmasa bile Scaloni'nin hâlâ sahip olduğu taktiksel esnekliği hatırlattı.

Mastantuono parladı, fark açıldı

İkinci yarıda da hız kesmeyen ev sahibi ekipte Franco Mastantuono sahneye çıktı. Real Madrid'den Fiorentina'ya kiralanan orta saha oyuncusu, 48. dakikada beşinci golü atarak neden bu kadar değer gördüğünü gösterdi. Teknik becerisi ve oyun görüşüyle Kosta Rika üzerindeki baskıyı sürdürdü. Konuk ekip ise ışıklar altında topa sahip olmakta ve savunma düzenini korumakta zorlandı.

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İki takım arasındaki kalite farkı giderek belirginleşirken Alexis Mac Allister da ilerleyen dakikalarda topu ağlara göndererek gecenin altıncı golünü attı. Ardından Mastantuono, 88. dakikada gecenin ikinci golünü kaydedip tarihi galibiyetin skorunu belirledi. Her yönüyle eksiksiz bir performans sergileyen Arjantin, Córdoba'daki taraftarlarına yeni bir yetenek dönemini kutlattı.

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Messi sonrası döneme geçiş

Bu karşılaşma, Lionel Messi'nin emekliliğinden bu yana Arjantin'in çıktığı ilk önemli maç olması bakımından büyük önem taşıyordu. Ekim ayındaki son veda maçının ardından sahalardan ayrılan efsane isim, kadroda büyük bir boşluk bırakmıştı. Ancak yedi gollü bu performans, yeni neslin sorumluluk almaya hazır olduğunu gösteriyor. Scaloni, takımın en üst düzeyde rekabetçi kalmasını sağlamak için son bir ayını daha genç oyuncuları sistemine dâhil ederek geçirdi.

Bu galibiyet, millî takım için son derece hareketli geçen bir yılın ardından bir kapanış hissi veriyor. 2026'da Dünya Kupası finalini İspanya'ya kaybetmenin acısı sürse de Paz ve Mastantuono gibi oyuncuların yükselişi gelecek için umut veriyor. Teknik ekip, ikinci yarı boyunca yapılan birkaç oyuncu değişikliğine rağmen takımın temposunu ve taktik disiplinini korumasından özellikle memnun olacaktır.

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Scaloni için değişimle geçen bir yıl

Hakemin 7-0'lık farklı galibiyeti tescilleyen son düdüğüyle Arjantin, köklü bir dönüşüm yılını geride bırakmış oldu. Tek bir süper yıldız etrafında kurulu takımdan, birlikte hareket eden ve önde baskı yapan bir takıma geçiş hız kazanıyor gibi görünüyor. Alvarez'in gol vuruşlarındaki etkinliğini yeniden bulması ve orta saha oyuncularının skora önemli katkı vermesiyle Scaloni yönetimindeki taktiksel dönüşüm, uluslararası futbolun en ilgi çekici gelişmelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kosta Rika ise oyunun her alanında rakibinin gerisinde kaldığı bu gecenin ardından hızla toparlanmak zorunda. Dünya şampiyonunun odağı artık bu ivmeyi sürdürmek istediği yaklaşan resmî maç takvimine çevriliyor. Bu sonuç, ünlü 10 numaralı formayı kim giyerse giysin Arjantin'in yıkıcı bir hücum futbolu oynayabilen, son derece güçlü bir takım olmaya devam ettiğini dünyanın geri kalanına gösteriyor.