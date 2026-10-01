"Nico Paz, Messi'nin halefi mi?": Arjantin, Dünya Kupası sonrası ilk maçında Bolivya'yı ezdi

Arjantin Millî Takımı, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde oynanan hazırlık maçında Bolivya Millî Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

Arjantin, her devrede ikişer gol kaydetti. Golleri Lautaro Martínez (19'), Nicolás Paz (29'), Cristian Romero (53') ve José Manuel López (86') attı.

Bu maç, Arjantin'in geçtiğimiz temmuz ayında İspanya'ya karşı kaybettiği 2026 Dünya Kupası finalinin ardından oynadığı ilk karşılaşmaydı.

Arjantin iki hazırlık maçı daha oynayacak; 3 Ekim'de Burkina Faso ile, ardından önümüzdeki salı günü Benin ile karşılaşacak.

39 yaşındaki Messi, geçtiğimiz ay millî takımı bıraktığını açıklamıştı; ancak Benin'e karşı oynanacak veda maçında Arjantin forması giyecek.

Nico Paz'ın parlak performansı

Yeni bir dönemin ilk günü, Nico Paz'ın parıltısına sahne oldu. Lionel Scaloni, Dünya Kupası finalinin ardından oynanan ilk maçta ona ilk 11'de forma giyme fırsatı tanıdı ve Como'nun oyuncusu bu role lâyık olduğunu kanıtladı.

Sahada bulunduğu süre boyunca ortaya koyduklarının en dikkat çekeni ise muhteşem bir gol ve bir duran toptan yaptığı gol pası oldu.

Arjantin, Córdoba'da en iyi oyununu sergiledi; Bolivya üzerinde güçlü bir baskı kurdu, rakibine hiçbir fırsat tanımadı ve kale önünde etkiliydi.

Paz, sahanın son üçte birlik bölümünde son derece aktifti, hücumu büyük bir ustalıkla yönetti ve Messi'nin futbolu bırakmasının ardından başlayan yeni dönemde kendisine fırsat verilmeye değer olduğunu kanıtladı.

İkinci yarıda oyundan çıkarılmasının ardından Arjantin'in hücumları aynı tehlikeyi taşımadı ve aynı düzene sahip olmadı.