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Birleşik Krallık'tan gelen bir söylenti olarak başlayan Nico Paz'ın Manchester United'a transfer olacağı iddiası, son günlerde giderek daha fazla doğrulanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı iki gol attıktan sonra Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi performansıyla Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesinin ilk sırasına yükseldi. Üstelik Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine gelmesi bu ilgiyi daha da artırdı. Kısacası, Arjantin'de artık Lionel Messi'nin varisi olarak anılan oyuncu için Como ve Real Madrid'in yanı sıra güçlü bir talip daha var.

Bruno Fernandes'in Old Trafford'daki geleceği giderek daha belirsiz hâle gelirken Manchester United, yerine geçecek oyuncuyu belirlemiş görünüyor. Tenerife'li on numara Nico Paz'dan söz ediyoruz. Haberi Sun yayımladı, Telegraph da doğruladı.

Negatif rekorlarla geçen bir başlangıcın ardından Kırmızı Şeytanlar, Pochettino'nun taleplerini karşılamak için ocak ayında transfer piyasasına güçlü biçimde girmeye hazır. Teknik direktör yaratıcı bir oyuncu, bir savunmacı ve bir forvet istiyor. Paz'ın yaklaşan transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını bilen İngiliz ekibi, Como ile sözleşmesinin son yılına gireceği yaz aylarında yeniden harekete geçecek. Sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.

Como'nun geçen yaz Nico Paz'ın bonservisini Real Madrid'den 60 milyon euroya aldığını hatırlatmak gerek. İspanyol kulübü ise oyuncuyu 2027 yazında 80 milyon euroya geri alma hakkını elinde tuttu. Bu, fiilen Mourinho ve Perez'in takımına özel bir madde. Real Madrid, Paz'ı geri döndürmeyi planlıyor ancak Jude Bellingham ile aynı takımda yer almaları bu planı zorlaştırabilir. İki oyuncunun sahada birbirlerinin alanını fazlasıyla daraltma ihtimali, Manchester United'ın değerlendirmeye çalışacağı nokta.

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Real Madrid oyuncunun gitmesine karar verirse Como, onu takımda tutmakta ve isterse 80 milyon euroyu aşan, hatta 100 milyon euroya ulaşabilecek teklifler karşılığında satmakta serbest olacak. Bu büyük transferde yer alan kulüpler ve 22 yaşındaki oyuncu için önemli kararlarla dolu günler ve aylar yaşanacak. Bir yanda onu üst düzey futbola taşıyan Como, diğer yanda onu yeniden evine götürebilecek Real Madrid var. Manchester United ise gelişmeleri izliyor. Pochettino, şimdiden hayranı olduğu vatandaşını kuracağı yeni takımın merkezinde görmek istiyor.