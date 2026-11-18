Nico Paz, Lionel Messi’nin efsanevi 10 numaralı formasını devralmaya hazır olduğu yönündeki yorumları geri çevirdi. Como’nun hücum orta saha oyuncusu, salı gecesi Cordoba’da oynanan hazırlık maçında ilk yarıda attığı iki golle öne çıktı. Arjantin, Kosta Rika’yı 7-0 mağlup etti.

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Cordoba’da sahne Paz’ın

Lionel Scaloni’nin ekibi takvim yılını Mario Alberto Kempes Stadyumu’nda aldığı farklı bir galibiyetle tamamlarken Cordoba’da maçın başrolü Paz’dı. Como’nun oyun kurucusu, Julian Alvarez ve Enzo Fernandez’in öncülük ettiği hızlı hücumun sonunda sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Patrick Sequeira’ya şans tanımadı ve yedinci dakikada gol perdesini açtı. Devre arasından hemen önce bu kez sağ ayağıyla sert bir şut çekerek ikinci golünü attı ve çok yönlülüğünü gösterdi. Paz’ın yerine devre arasında Franco Mastantuono oyuna girdi.

“Çok mutluyum. Bu formayı temsil etmek en büyük mutluluk. Özellikle de bugün gibi günlerde, tribünlerdeki tüm insanlarla ve bugün hissettiğimiz sevgiyle. Çok mutluyum,” dedi TyC Sports’a. Genç oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum, sahada daha çok keyif alıyorum. İnanılmaz kaliteye sahip bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sahada, kulübümde oynadığım oyunu oynamak benim için daha kolay. Sahip olduğumuz oyuncular inanılmaz kaliteli, her şeyi çok daha kolay hâle getiriyorlar. Bu takımla oynayabilmek inanılmaz.”

10 numara baskısını önemsemiyor

Şu anda 18 numarayı giyse de futbolu bırakan Lionel Messi’den boşalan efsanevi 10 numaralı formayı Paz’ın devralmasını isteyenlerin sayısı artıyor. 22 yaşındaki oyuncu millî takımdaki performansıyla dikkat çekiyor. Orta Amerika temsilcisine attığı iki golle son beş maçtaki gol sayısını beşe çıkardı. Paz, 2026 Dünya Kupası’ndan bu yana Arjantin’in önemli parçalarından biri hâline geldi; Bolivya, Burkina Faso ve Benin karşısında da gol buldu. Bu gol sıklığı, büyük oyuncularla karşılaştırılmasını beraberinde getirse de yaratıcı orta saha oyuncusu, bireysel ödüller veya tarihî forma numaraları yerine takımın ortaya koyduğu çabaya odaklanıyor.

“Gerçek şu ki bunu düşünmüyorum. Bugün gibi günlerin tadını çıkarmayı, sahada eğlenmeyi düşünüyorum. Çünkü en çok sevdiğim şey futbol oynamak; üstelik millî takımı ve bunca insanı temsil etmek... Bunun için oynuyorum ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum,” dedi.

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Takım arkadaşlarından destek

Paz forma değişikliğini konuşmak istemese de takım arkadaşları onun potansiyeli hakkında çok daha açık konuşuyor. Kaleci Emiliano Martinez, Bolivya karşısında daha önce alınan bir galibiyetin ardından sosyal medyada Paz’ın “yeni 10 numara” olup olmadığını sormuştu. Rodrigo De Paul da Messi’nin Benin karşısındaki son vedasının ardından genç oyuncuyu yaratıcı oyuncular arasına katmış; onu, takımın beklediği bir oyun “ustası” olarak öven bir mesaj paylaşmıştı.

Paz’ın yakın arkadaşı, Chelsea oyuncusu Valentin Barco da bu değişikliğe desteğini açıkça dile getirdi. Dünya Kupası sırasında oyun kurucuyla 50 günden uzun süre aynı odayı paylaşan Barco, orta saha oyuncusunun yeteneğini yakından tanıyor. Barco, “Nico’nun oyununda her şeyi seviyorum. Oynayışını gerçekten çok beğeniyorum. Umarım 10 numarayı alır, bunu isterim,” dedi.

Arjantin’i parlak bir gelecek bekliyor

Santa Cruz de Tenerife doğumlu yıldızın istatistiklerdeki yükselişi göz ardı edilemez. Yoğun geçen millî maç döneminde yalnızca 48 günde dört gol attı. Bu verimli süreçte gol bulamadığı tek maç, La Bombonera’da Uruguay’a karşı alınan tek farklı yenilgiydi. Her maçta A millî takım ortamına daha da alışmış görünüyor. Julian Alvarez ve Enzo Fernandez gibi yerleşik yıldızlarla uyum içinde oynayarak Arjantin’in Messi sonrası dönemde dünya futbolunun güçlü ekiplerinden biri olmayı sürdürmesine katkı sağlıyor. Arjantin 2027 sezonuna bakarken futbol tarihinin en ünlü formasını kimin giyeceği sorusu gündemde kalacak.