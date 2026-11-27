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Çıkış galibiyeti yerine sadece bir puan: Borussia Mönchengladbach, 3-1 öne geçtiği Werder Bremen deplasmanında Bundesliga'daki ikinci galibiyetini alamadı.

Teknik direktör Alexander Blessin'in takımı, dramatik bir son bölümün ardından talihsiz bir 3-3'lük beraberliğe razı oldu. Eren Dinkci (85) ve bir kez daha Niclas Füllkrug (90+2), Weserstadion'daki dondurucu soğukta attıkları geç gollerle deplasmana gelen Gladbach taraftarlarını şoke etti. Bu, Füllkrug'un sezondaki 11. golüydü ve aynı zamanda bir rekora imza attı. Füllkrug, Werder formasıyla bir Bundesliga sezonundaki altı iç saha maçının tamamında gol atan ilk oyuncu oldu.

Gladbach, Franck Honorat'nın iki golüyle (46 ve 78) galibiyete ulaşacak gibi görünüyordu. Kevin Diks de VAR incelemesinin ardından verilen penaltıyı gole çevirmişti (27). Ancak bu goller galibiyete yetmedi. Dinkci, ilk yarıda skoru geçici olarak 1-1'e getirmişti (38).

"Evet, moralimiz çok iyiydi ama yine de düzgün futbol oynamalı ve kalitemizi sahaya yansıtmalıyız. Bu konuda daha iyisini yapabilirdik", dedi. Sezonun 11. golünü atan Füllkrug, Sky'a şöyle devam etti: "Oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtma biçimimiz çok özensizdi. Gladbach iyi oynadı ve bize bazı sorunlar yaşattı."

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Böylece zor günler geçiren köklü kulüp Gladbach, puan tablosunun dibinde son sırada kalmayı sürdürdü. Werder'in HSV'yi Kuzey derbisinde 4-0 mağlup etmesinden beş gün sonra ligdeki yükselişi şimdilik durdu. Werder kazansaydı, en azından pazar gününe kadar Şampiyonlar Ligi bileti veren dördüncü sıradaki RB Leipzig'le puanları eşitleyebilecekti.

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Thioune maç öncesinde, "Soyunma odasında bir oyuncu Avrupa hayali kuruyorsa onu durduracak son kişi benim. Ben frenden çok gaza basmayı tercih ederim", demişti. Ancak 41.800 seyircinin önünde ilk net fırsatı konuk ekip buldu. Zento Uno (10), kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Werder'in file bekçisi Karl Hein'ı geçemedi. Gladbach zaten maça oldukça atak başlamıştı. Werder'in hücumda uzun süre pek bir varlık gösterememesinde, derbinin kahramanı Justin Njinmah'ın kas sorunları nedeniyle forma giyememesinin de payı vardı.

Diks, güçlü bir başlangıç yapan takımının çabasını golle ödüllendirdi. Daha önce hakem Felix Zwayer, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı vermişti. Youri Reeger, Joseph Scally'nin şutunu koluyla engellemişti.

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Ardından golcü Niclas Füllkrug, yüksek sesli uyarılarıyla Werderli oyuncuları harekete geçirmeye çalıştı. Beraberlik golü de neredeyse hiç beklenmedik bir anda geldi. Dinkci, yaklaşık 16 metreden çektiği voleyle, topun iç direğe de çarpmasının yardımıyla ağları buldu.

Werder için oldukça şanslı sayılabilecek 1-1'lik skorla devre arasına gidildi. Gladbachlı oyuncular ise soyunma odasından kararlı dönmüş görünüyordu. Nitekim Honorat'nın golüyle ikinci yarının başlamasından yalnızca 48 saniye sonra yeniden öne geçtiler. 30 yaşındaki oyuncu, Uno'nun akıllıca pasının ardından soğukkanlılığını korudu.

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Werder öfkeli bir karşılık verdi; Füllkrug iki kez gol şansı yakaladı (56, 58). Maç karşılıklı ataklara sahne olmaya başladı: Werder baskısını giderek artırırken Gladbach büyük bir mücadeleyle savunma yaptı. Taraftarlar üst düzey olmasa da heyecanlı bir maç izledi. Son bölümde Honorat skoru 3-1'e getirdi ama bu da galibiyete yetmedi.