Bild'in haberine göre İtalya Serie A'nın yeni ekibi Venezia, Füllkrug'u kadrosuna katmaktan vazgeçti. West Ham'ın talep ettiği bonservis bedelinin, Bild'e göre golcüyle zaten anlaşmaya varan Kuzey İtalya ekibi için fazla yüksek olduğu belirtildi. İngiliz kulübünün ne kadar istediği ise haberde yer almadı.

Böylece Füllkrug'un yeni kulüp arayışı büyük ihtimalle sürecek; Alman oyuncunun West Ham'da artık bir geleceği yok. Championship'e düşen takımın resmi kadro listesinde Füllkrug'a forma numarası verilmedi, daha önce onun giydiği 11 numara artık Taty'ye ait.

West Ham'ın cumartesi günü League Cup'ta Portsmouth'a karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında (3-1) Füllkrug kadroda yer almadı. Basında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki oyuncunun şu anda takımla antrenman yapmasına bile izin verilmiyor. West Ham'ın tutumu net: 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Füllkrug'un eylül başındaki transfer döneminin sonuna kadar ayrılması isteniyor.

Niclas Füllkrug ile Werder Bremen hakkındaki spekülasyonlar yeniden alevlenir mi?

West Ham, 2024'te Füllkrug için Borussia Dortmund'a tam 27 milyon euro bonservis ödemişti. Ancak 24 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle de Londra ekibinin beklentilerini karşılayamadı. İngiltere'de işler istediği gibi gitmeyince Füllkrug, yılın başında AC Milan'a kiralandı. Amaçlarından biri de DFB takımının Dünya Kupası kadrosuna girebilmekti.

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Bu plan tam anlamıyla başarısız oldu; Füllkrug, Milan formasıyla çıktığı 20 maçta sadece bir kez gol attı ve eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Rossoneri, beklendiği gibi satın alma opsiyonunu kullanmadı ve böylece Füllkrug şimdilik West Ham'a geri döndü.

Beklemedeki golcünün bundan sonra kariyerine nasıl devam edeceği ise belirsizliğini koruyor. Son aylarda Werder Bremen'e olası dönüşüyle ilgili sık sık spekülasyonlar yapılmıştı, ancak Kuzey Almanya ekibi bu süreçte Cedric Itten'i yeni santrforu olarak kadrosuna kattı bile. İtalyan basınında son olarak Fiorentina ve Lazio olmak üzere Serie A'dan iki kulübün daha Füllkrug'la ilgilendiği yazıldı.