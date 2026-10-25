Burnley'nin Lincoln City deplasmanında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından Nicky Hayen'in görevine son vermesiyle, takımın yeni teknik direktörlüğü için en güçlü aday Steven Gerrard oldu. Aston Villa ve Rangers'ın eski teknik direktörü, Ocak 2025'te Al-Ettifaq'tan ayrıldığından beri takım çalıştırmıyor. Gerrard şimdi Championship'te düşme hattında bulunan Burnley'nin başına geçebilir.

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Burnley teknik direktörlüğü için favori Gerrard

Gerrard, Turf Moor'da Hayen'in yerine geçmek için favori olarak gösteriliyor. BetVictor, 46 yaşındaki teknik adamın göreve gelmesine 4/1 oran veriyor. Burnley, yaz aylarında göreve getirdiği Belçikalı teknik adamla yalnızca 14 maç sonra, cumartesi günü Lincoln deplasmanında alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından yollarını ayırdı.

Hayen, görev yaptığı 12 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Geçen sezon Premier League'den düşen Burnley, bu sonuçların ardından Championship'te düşme hattında kaldı. Burnley, son teknik direktör atamasından yalnızca aylar sonra yeniden arayışa girdi.

Burnley görevi için Gerrard'ın rakipleri arasında Dyche ve Bellamy de var

Bahis oranlarında Gerrard'ı, her birine 6/1 oran verilen Dave Challinor, Rob Edwards ve Sean Dyche yakından takip ediyor. Liverpool'da forma giymiş iki isim daha adaylar arasında yer alıyor: Şu anda Galler'in teknik direktörlüğünü yapan Craig Bellamy'ye 10/1, göreve gelme ihtimali daha düşük görülen Robbie Keane'e ise 16/1 oran veriliyor.

Ole Gunnar Solskjaer ve eski Tottenham teknik direktörü Thomas Frank'e de 16/1 oran veriliyor. Kulübün küme düşmesinin ardından Scott Parker'ın Turf Moor'dan ayrılması üzerine Gerrard'ın adı yaz aylarında da Burnley'deki boş görevle anılmış, ancak görev sonunda Hayen'e verilmişti.

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Gerrard, teknik direktörlükten uzak olmaktan «çok mutlu»

2021'de Rangers ile Scottish Premiership şampiyonluğu kazanan ve Aston Villa'yı da çalıştıran Gerrard, Ocak 2025'te Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ettifaq'tan ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmadı. Ekim ayının başlarında Open Goal podcast'ine konuşan Gerrard şunları söyledi: «Şu anda mutluyum, TNT'de televizyon programları yapıyorum. Yeni bir sözleşme imzaladım. Bunun dışında da bazı işlerim ve ticari faaliyetlerim var.

«Bir yıl önce dede oldum. Ailemle vakit geçirmekten büyük keyif alıyorum, yeterince izin yapabiliyorum. İş ve özel hayat dengem harika. Takımlardan epey teklif aldım ve görüşmeler yaptım ama şu anda yaptığım işten gerçekten çok mutluyum.»

Burnley, Gerrard'ı teknik direktörlüğe dönmeye ikna edebilir mi?

Burnley, Championship'te düşme hattından çıkmaya çalışırken Hayen'in yerine geçecek ismi belirlemek isteyecek. Gerrard geçen yıl Rangers'a dönmemeyi tercih etmişti. Açıklamaları, Burnley'nin onu TNT Sports'taki yorumculuk görevinden ayrılmaya ikna etmekte zorlanabileceğini gösteriyor.