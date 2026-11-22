Juventus forveti Nick Woltemade, pazar günü Venezia karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyette penaltıyı takım arkadaşı Randal Kolo Muani'ye bırakma kararına fazla anlam yüklenmemesini istedi. Maçın önceki bölümünde gol atan Alman forvet, Fransız oyuncunun penaltıyı gole çevirmesi için kenara çekildi.

Reklam

Allianz Stadyumu'nda özverili bir hareket

Woltemade, pazar öğleden sonra oyuna sonradan girerek Juventus'un Venezia'yı 4-0 mağlup etmesinde belirleyici rol oynadı. Kendi etkileyici performansına rağmen, son düdüğün ardından gündeme gelen olay, 24 yaşındaki oyuncunun maçın sonlarında kazanılan penaltıyı Kolo Muani'ye bırakmasıydı. Fransız millî futbolcu penaltıda hata yapmadı; Filip Stankovic'i ters köşeye yatırarak Juventus'un farklı galibiyetini perçinledi.

Woltemade'nin penaltıyı kendisi kullanıp gol sayısını artırmaya hazır göründüğü düşünüldüğünde, kenara çekilme kararı özellikle dikkat çekti. Ancak bunun yerine, bu maçtan önce ligde gol bulmakta zorlanan hücum partnerini desteklemeyi seçti. Maçın ardından konuşan Woltemade, yaptığının sıra dışı olduğu veya kendisi hakkında belirli bir izlenim yaratmayı amaçladığı düşüncesini hemen reddetti.

"Geçen sefer topu bana o vermişti; ikimizin de özgüvene ihtiyacı var. Birbirimize yardım etme fırsatımız olduğunda bunu yaparız. Topu ona verdiğim için iyi adam rolü yapmak istemiyorum. Benim için normaldi. O iyi bir insan; penaltıyı o kullandı ve vuruşu yaptı," diye açıklayan forvetin DAZN'a verdiği demeç, Football Italia tarafından aktarıldı.

Aranın ardından ivme yakalamak

Galibiyet, özellikle de ilk yarıdaki tutuk performansı ev sahibi taraftarların yuhalamasına neden olan Juventus için büyük önem taşıyordu. Millî maç arasından dönüş, üst düzey takımlar için sık sık zorluk yaratır. Juventus da devre arasından önce dirençli Venezia savunmasını aşmakta zorlandı. Ancak Woltemade'nin oyuna girmesi maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve ev sahibi takım sonunda yakaladığı fırsatları değerlendirmeye başladı.

Reklam Reklam

Woltemade, "Bu önemli bir galibiyet. Millî maç arasından sonra yeniden ritim bulmak her zaman zordur. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk ama bence ikinci yarıda oldukça iyi oynadık ve önemli anlarda goller attık," diye ekledi.

Related Topics

Kolo Muani'den teşekkür

Kolo Muani, en iyi formunu aradığı bir dönemde yeniden gol atmasını sağlayan bu jestin önemini hemen dile getirdi. Fransız oyuncu bu sezon istikrar yakalamakta zorlansa da takımın uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Forvet, takım arkadaşının maçın son bölümünde bireysel istatistiklerin önüne takımın başarısını koymasını takdir etti.

Kolo Muani, "Bu golü atmam için bana bir hediye verdi. Çok mutluyum. O benim adamım," dedi. İki oyuncu arasındaki uyum, takım için bundan sonraki süreçte öne çıkacak konulardan biri gibi görünüyor. Kolo Muani, "Sen iyi oynarsan ben de iyi oynarım ve herkes kazanır," diyerek takım birlikteliğinin önemini ayrıca vurguladı.

Reklam

Allianz'daki yuhalamalara yanıt

Farklı biten maça rağmen ev sahibi takım için her şey yolunda gitmedi. Taraftarların hayal kırıklığı devre arasında duyuluyordu, ancak Woltemade'ye göre gol perdesini açmalarını sağlayan şey sabır ve cesaretti. 4-0'lık skorun kolay bir öğleden sonra geçirdiklerini düşündürebileceğini, fakat sahada disiplinli bir rakibe karşı işlerinin çok daha zor olduğunu belirtti.

Forvet sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette her zaman kazanmak ve taraftarlara iyi bir enerji vermek istiyoruz ama bazen savunmayı aşmak ve pozisyon yaratmak zaman alır. Futbol böyle ve cesur olmamız gerekiyor. Bir maç 90 dakika sürer; 4-0'a bakıp kolay bir maç olduğunu düşünürsünüz ama hiçbir maç kolay değildir. Kalitemiz var; çözümler bulacağız."