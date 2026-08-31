Transfer muhabiri Matteo Moretto'nun aktardığına göre Alman milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Juventus ile anlaşmaya vardı. Şimdi Yaşlı Hanım'ın, anlaşmanın şartları konusunda Newcastle United ile de uzlaşması gerekiyor. Ancak Moretto'ya göre görüşmeler başarılı bir şekilde sonuçlanmaya çok yakın.

Woltemade, geçen yaz VfB Stuttgart'tan 75 milyon euro karşılığında Magpies'e transfer olmuştu, ancak ilk beş lig maçında attığı dört golle yaptığı harika başlangıcın ardından form düşüklüğü yaşamıştı. Bunun bir nedeni de, dönemin Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un Woltemade'yi bir noktadan sonra çok daha derin bir pozisyonda, adeta bir sekiz numara gibi oynatmasıydı. Woltemade, medyanın gol orucuyla ilgili soruları karşısında bunu her zaman dile getirmişti.

"Benden her maçta bir gol ya da asist bekleniyor. Ama hücumda oynamıyorsam, gol tehlikesi yaratabileceğim alanlara girmem benim için çok daha zor oluyor" diyen Woltemade, haziran ayında stern'e konuşurken daha sonra İngiltere'deki eleştirmenlerini de hedef aldı; ona göre bu kişiler, Howe'un kendisini artık farklı bir pozisyonda kullandığını anlamamıştı: "Buna rağmen bazı uzmanlar beni hâlâ forvet olarak değerlendirmeye devam etti. Sonra da şu denildi: Nick neden bu kadar az gol atıyor? Neden daha fazla asist yapmıyor? Bunlar yanlış sorulardı ve bana hiç de adil gelmedi."

Woltemade, Newcastle United'da ve DFB takımında ilk 11'deki yerini kaybediyor

24 yaşındaki oyuncu daha sonra hem Newcastle'da hem de DFB takımında ilk 11'deki yerini kaybetti. Dünya Kupası'nda yalnızca Paraguay'a karşı son 32 turunda, uzatmaların başlamasına kısa süre kala oyuna girdi; ardından yapılan penaltı atışlarında Woltemade de, kendisinden önce Kai Havertz ve sonra Jonathan Tah gibi penaltıyı kaçırdı. Almanya böylece bir büyük Dünya Kupası hezimetini daha yaşadı ve elendi.

Turnuva ritminden tamamen uzak olan sıkıntılı forvete böylesine önemli bir penaltıyı attırması nedeniyle Julian Nagelsmann sonrasında sert şekilde eleştirildi.

Bu arada Woltemade, Magpies'te yeni bir başlangıç hedefliyordu; nitekim Howe istifa etti ve yerine Alman teknik direktör Matthias Jaissle getirildi. Jaissle'nin, Woltemade'nin eski destekçisi Sebastian Hoeneß'i Stuttgart'ta arayarak VfB teknik direktörüyle, Woltemade'nin eski gücüne kavuşabilmesi için en iyi nasıl kullanılması gerektiğini görüştüğü bile öne sürüldü.

Premier League'in ilk haftasında Liverpool ile 2-2 berabere kalınan maçta Woltemade yine 90 dakika yedek kulübesinde oturdu, geçen hafta sonu Tottenham'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette ise bitime yaklaşık 20 dakika kala oyuna girdi ve hemen Yoane Wissa'nın attığı 2-0'lık golün asistini yaptı.

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BVB, Woltemade ve muhtemelen Jonathan David'de de eli boş kalıyor

Ancak şimdi görünüşe göre Newcastle'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Juventus'ta Woltemade'nin, Atletico Madrid'e giden Jonathan David'in yerini alması bekleniyor; David, Yaşlı Hanım'daki döneminde, onu daha önce OSC Lille'de uluslararası ölçekte aranan bir oyuncu haline getiren istikrarlı gol katkısını ortaya koyamamıştı. Transfer muhabiri Fabrizio Romano'ya göre kariyerinde 154 profesyonel gol atan Kanadalı oyuncunun Rojiblancos'a transferi an meselesi.

Buna göre David önce kiralık olarak Atletico'ya katılacak, gelecek yaz için de 25 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Juve, David'i ancak geçen yaz, Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı.

Juve'nin dahil olduğu bu iki yaklaşan transfer, BVB için ciddi darbeler olabilir. Pazar günü Bild, Giannis Konstantelias'ın ağır diz sakatlığı nedeniyle Woltemade'nin Dortmund yöneticilerinin planlarında yeniden bir rol oynamaya başladığını yazmıştı. BVB'nin haftalar önce Woltemade'nin durumu için Newcastle'a başvurduğu, ancak Sky'a göre hemen olumsuz yanıt aldığı belirtiliyor.

David'in de son dönemde Lars Ricken ve Ole Book çevresindeki BVB yöneticilerinin radarına girdiği ifade ediliyor. Sky Italia'nın haberine göre Siyah-Sarılılar, Kanadalı oyuncu için Torino'da girişimde bulundu. Ancak iki hücum oyuncusunun da bu yaz artık Dortmund'a gitmeyeceği anlaşılıyor.

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Konstantelias'ın yerine: BVB'nin "ateşte birkaç demiri" var

Buna rağmen teknik direktör Niko Kovac, Konstantelias şokunun ardından BVB'nin transfer piyasasında bir kez daha arayışa geçtiğini ve bu konuda bazı adaylar belirlediğini doğruladı. "Ateşte birkaç demirimiz var ve şimdi hangisinin en iyi şekilde dövülebileceğine bakmamız gerekiyor" diyen Kovac, bunu salı akşamı Borussialıların Oberliga ekibi HEBC Hamburg ile oynayacağı DFB-Pokal maçı öncesindeki basın toplantısında söyledi.

Ayrıca Kovac, Book ile Ricken'in de bu nedenle Hamburg'daki maç için takımla birlikte yolculuk yapmayacağını açıkladı: "Sıkı şekilde çalışacaklar, çünkü zaman lanet olası derecede az. Her şeyin uyması gerekiyor."

Woltemade ve David'in yanı sıra BVB, cumartesi gününden bu yana başka oyuncularla da anılıyor. Ruhr Nachrichten , Jadon Sancho'nun bitmeyen gündeminin yanı sıra Fisnik Asllani'yi (TSG Hoffenheim), Ethan Nwaneri'yi (Arsenal) ve sözleşmesiz Reiss Nelson'ı da gündeme getirdi.

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