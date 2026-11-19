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Juventus, 11 maçın ardından Serie A lideri Lazio'nun 11 puan gerisinde. İtalyan rekortmen kulüp, hem kendi kimliğini bulmaya hem de orta sahasını güçlendirmeye çalışıyor. Özellikle Bayern Münih altyapısında da yetişen Pierre-Emil Höjbjerg'in hedefte olduğu belirtiliyor.

31 yaşındaki Höjbjerg, Premier Lig'de Southampton ve Tottenham Hotspur ile geçirdiği son derece başarılı yılların ardından 2024'ten beri Ligue 1 ekibi Olympique Marseille'de oynuyor. Höjbjerg'in hem teknik direktör Luciano Spalletti'nin hem de Juve CEO'su Giovanni Carnevali'nin istediği oyuncu olduğu belirtiliyor. Spalletti, gelmeyen sonuçlar nedeniyle Juventus'ta eleştirilerin hedefinde ve ocak ayında hâlâ görevde olup olmayacağı kesin değil. Bu nedenle CEO'nun da Höjbjerg'i istemesi, oyuncu açısından iyi haber sayılabilir...

Gazzetta dello Sport gazetesine göre ilgi karşılıklı: Höjbjerg'in, kariyerine Ligue 1'den daha güçlü olduğu düşünülen İtalya liginde devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Üstelik Olympique Marseille bazı mali sıkıntılar yaşıyor; kışın oyuncu satması olası görünüyor.

UEFA neden Juventus'u yakından izliyor?

Ancak bir pürüz var: Juve'nin de mali durumu parlak değil. Üstelik UEFA, İtalyan rekortmen kulübün harcamalarını titizlikle denetliyor. Juve son yıllarda Finansal Fair Play kurallarının izin verdiğinden birkaç kez fazla harcama yaptığı için UEFA, kulübü haziran ayında üç yıllık bir mali iyileştirme planına tabi tuttu. Bu uzlaşma anlaşmasında mali ihlaller için bir para cezasının yanı sıra izin verilen yıllık açığın üst sınırı da belirlendi. Buna göre Juve, içinde bulunduğumuz sezonda en fazla beş milyon euro açık verebilir; gelecek sezon ise bütçesini denkleştirmek zorunda. Kulüp, şartlara uyarsa 2028'de yeniden olağan Finansal Fair Play kurallarına göre hareket edebilecek.

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Bu da kış transfer dönemi için şu anlama geliyor: Yeni oyuncular, transfer edilebilirse, ancak kiralık olarak kadroya katılabilecek. Höjbjerg için yazın 15 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu veya zorunluluğu içeren bir kiralama gündemde.

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Kışın bir oyuncunun ayrılması, Juve'ye daha fazla hareket alanı sağlayabilir. Adaylardan biri Weston McKennie. Eski Schalke 04 oyuncusunun, bugüne kadarki milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun göreve geldiği Manchester United'a transferi konuşuluyor. McKennie böylece kriz yaşayan bir kulüpten bir başkasına mı gidecek? Amerikalı oyuncunun yalanlamasına rağmen bu ihtimal tamamen ortadan kalkmış değil.

Pierre-Emil Höjbjerg, Bayern Münih formasıyla kaç maça çıktı?

Höjbjerg gerçekten Juventus'a transfer olursa Alman forvet Nick Woltemade , ikili mücadelelerde çok güçlü bir takım arkadaşına ve lider oyuncuya kavuşacak. Höjbjerg, çalışkanlığının yanı sıra oyun zekâsıyla da tanınıyor.

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Höjbjerg, 2012 yazında Kopenhag'dan Bayern Münih altyapısına transfer olmuş ve Nisan 2013'te Jupp Heynckes yönetiminde A takımda ilk maçına çıkmıştı. Heynckes'in halefi Pep Guardiola kendisini kamuoyu önünde övse de Höjbjerg, Bayern Münih'te beklenen çıkışı yapamadı. Augsburg ve Schalke 04'e iki kiralık transferin ve Münih ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçın ardından Danimarkalı oyuncu, 2016'da İngiltere'ye gitti. Burada önce Southampton'da, ardından Tottenham'da düzenli forma giydi.