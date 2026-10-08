Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Almanya Milli Takımı'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği Uluslar Ligi maçının 59. dakikasında Woltemade'nin beş metrenin altından yaptığı feci vuruş, Yaşlı Hanım'da "kaşların kalkmasına" neden oldu.

Sadece bu nedenle değil, Juve'nin kış döneminde yeniden forvet arayışına çıkmak ve Woltemade'ye alternatifler aramak istediği belirtiliyor.

Gazzetta'nın aktardığına göre Woltemade, teknik direktör Luciano Spalletti'nin istediği profile basitçe uymuyor; ancak bu da teknik kapasitesi yüksek uzun santrforun transferini son derece tartışmalı bir ışık altında bırakıyor.

Buna göre Spalletti'nin, şu anda sakat olan Kenan Yildiz, Kerim Alajbegovic ve Nico Gonzalez ile birlikte Woltemade'nin tercih ettiği ikinci forvet pozisyonunda oynayabilecek üç oyuncuya zaten sahip olduğunu kulüp içinde dile getirdiği ifade edildi.

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Bu nedenle AFC Sunderland'den Brian Brobbey'nin kış dönemi için bir transfer adayı olduğu belirtiliyor. Gazzetta'ya göre listede Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) ve Antonio Raimondo (Frosinone) da yer alıyor.

Woltemade, Newcastle United'da neden artık gol atamıyor?

Woltemade, 2025 yazında VfB Stuttgart'taki müthiş sezonunun ardından 75 milyon euro karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştu, ancak güçlü başlangıcına rağmen kısa sürede ilk 11'deki yerini kaybetti. Dönemin teknik direktörü Eddie Howe yönetiminde Woltemade'nin pozisyonu giderek daha geriye çekildi; bu nedenle kendisi de bir noktada şu anda gerçek bir hücum oyuncusundan çok sekiz numara gibi oynadığını söylemişti.

Buna paralel olarak, Magpies formasıyla ilk sezonunun ilerleyen bölümünde gol katkısı da oldukça zayıf kaldı. Woltemade, özellikle ABD'deki Dünya Kupası öncesinde bu yöndeki eleştirilere karşı çıktı. "Benden her maçta bir gol ya da bir asist bekleniyor. Ama eğer hücumda oynamıyorsam, gol tehlikesi yaratılan alanlara girmem benim için çok daha zor oluyor", demişti örneğin stern'e: "Eleştirinin şiddeti ve bununla bağlantılı olarak benim etrafımda oluşan huzursuzluk beni gerçekten şaşırttı. Sonra da şöyle denildi: Nick neden bu kadar az gol atıyor? Neden daha fazla asist yapmıyor? Bunlar yanlış sorulardı ve bana hiç tam anlamıyla adil gelmedi."

Dünya Kupası'nın ardından Woltemade için yeni bir teknik direktörle birlikte her şeyin daha iyi olması gerekiyordu. Matthias Jaissle, sürpriz şekilde istifa eden Howe'un yerine geçti ve hatta Woltemade'yi en iyi nasıl kullanabileceği konusunda VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß'ten tavsiyeler aldığı belirtiliyor. Ancak huzur uzun sürmedi.

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Newcastle, Woltemade'nin "arkasından iş çevirerek" transferini mi hazırladı?

Sport Bild'in haberine göre Woltemade, kendisi kulüp değişikliği istememişti, ancak sezonun başında Liverpool ile oynanan iç saha maçında kendisini yedek kulübesinde bulunca "büyük ölçüde öfkelendiği" ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncunun, özellikle Jaissle'nin çok sayıda uzun topla oynanan oyun tarzından hiç hoşlanmaması nedeniyle, onun altında gerçekten bir rolü olup olmayacağını ciddi şekilde sorguladığı belirtildi.

Habere göre Woltemade'nin şüphesi pek de haksız değilmiş. Sport Bild, Jaissle'nin hazırlık döneminde Alman vatandaşı oyuncusunun performansından memnun olmadığını yazdı. Ayrıca kulübün, "Woltemade'nin arkasından iş çevirerek" bir transferi ilerletmeye çalıştığı da ifade edildi.

Sonuç olarak Newcastle, Juve ile satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralık anlaşmasına vardı. Woltemade, Serie A'da ilk etapta üç kısa süreli forma şansı buldu; Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen karşısında ise ilk 11'de sahaya çıktı ve penaltı noktasından fileleri havalandırdı.



