Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Newcastle United'a 24 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralamak için başvuruda bulundu. Ancak Romano, Magpies yöneticilerinin Serie A'dan gelen bu temasa henüz yanıt verip vermediğini açık bıraktı.

Öte yandan son haftalarda Newcastle cephesine yakın kaynaklardan çıkan söylentilere göre Premier League kulübü, 1,98 boyundaki milli santrforu bu yaz kesinlikle göndermek istemiyor. Ada'daki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergilemesinin ardından St. James' Park'taki sportif yönetim, Bremen doğumlu oyuncunun çıkış yapacağına hâlâ inanıyor.

Woltemade'nin potansiyelini nihayet tamamen ortaya çıkarmak için yeni Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle'nin, iddialara göre Sebastian Hoeneß ile şimdiden temas kurduğu da belirtiliyor. Woltemade'nin VfB Stuttgart'taki eski hocasıyla yapılan bu görüşmede, uzun boylu hücum oyuncusunun taktik düzen içinde hangi pozisyonda en büyük katkıyı sağlayabileceği öncelikli konu oldu.

Getty Images

Nick Woltemade: Stuttgart ve Dortmund transferiyle ilgili söylentiler

Bu görüşmelerin ardından, Svabya'ya olası bir kiralık dönüş konusunda spekülasyonlar kısa sürede ortaya çıktı. Bunun başlıca nedenlerinden biri, Newcastle'ın VfB'de satış adayı olarak gösterilen Bilal El Khannouss'a ilgi göstermesiydi. Ancak Bild, olası bir takas anlaşması ihtimalini reddetti: Woltemade'nin Ländle'ye dönüşü hiçbir taraf için gündemde değil.

Aynı durum Borussia Dortmund için de geçerli görünüyor. BVB, bir kiralama için potansiyel alıcı olarak defalarca anıldı ancak Sport Bild'e göre oyuncu tarafı ile Westfalen arasında hiçbir aşamada doğrudan temas olmadı.

Getty Images

Nick Woltemade için bonservis bedeli ne kadardı?

RB Leipzig'in sözde ilgisinin de hiçbir dayanağı olmadığı belirtildi. Ayrıca Premier League'den rakip Nottingham Forest'ın da transfer için nabız yokladığı ifade ediliyor. Ancak Newcastle bu girişimi anında geri çevirdi.

Magpies, Woltemade için bir yıl önce VfB Stuttgart'a 75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Hücum oyuncusu, İngiliz köklü kulübündeki ilk sezonunda 52 resmi maçta forma giydi ve 11 gol ile 5 asist üretti.