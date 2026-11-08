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Nick Woltemade, pazar akşamı Fiorentina deplasmanında oynanan lig maçında (2-2) Juventus formasıyla uzun zamandır beklediği bir ilke imza attı.

Alman millî takımının forveti, 32. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve Serie A'daki dokuzuncu maçında ilk golünü attı.

Bir dönem Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani, güçlü bir bireysel hamleyle Woltemade'nin golünü hazırladı. Daha önce Bremen ve Stuttgart'ta oynayan Woltemade, Kolo Muani'nin pasını on metreden akıllı bir vuruşla gole çevirdi.

Woltemade, ligdeki ilk golüne rağmen morali bozuk şekilde oyundan çıktı

Bu gol yalnızca Woltemade için değil, Juve için de önemliydi. Zira Torino ekibi, Mateo Pellegrino'nun 4. dakikada kornerin ardından ev sahibi takımı öne geçirmesiyle Floransa'da erken bir gol yemişti. Woltemade ve takım arkadaşları için üzücü olan, ikinci yarının başlangıcında da hazırlıksız yakalanmalarıydı. Alieu Njie, 54. dakikada Fiorentina'yı 2-1 öne geçirdi.

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Woltemade, kısa süre sonra oyundan alındığında bu nedenle morali bozuk şekilde sahayı terk etti. 57. dakikada 24 yaşındaki Alman oyuncunun yerine Edon Zhegrova girdi. Juventus biraz sonra bir kez daha eşitliği sağladı: Stoper Bremer, kornerin ardından kafa vuruşuyla skoru 2-2 yaptı (66.).

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Maç bu skorla sona erdi; hareketli geçen son bölümde başka gol olmadı. Beraberlik Juve için yeterli değil. İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı hâlâ ligde yedinci sırada ve zirve grubuyla arasındaki puan farkı daha da açıldı. Lider Lazio, Juventus'un 11 puan önüne geçti.

Juventus'taki zorlu başlangıcının ardından Nick Woltemade, Almanya millî takımına çağrılmadı

Eylül başından bu yana Newcastle United'dan kiralık olarak Juventus'ta forma giyen Woltemade, İtalya'da zorlu bir başlangıç yaptı ve sık sık eleştiriliyor. Son haftalardaki inişli çıkışlı performansı, şimdilik Almanya millî takımındaki yerini de kaybetmesine yol açtı. Millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp, oyuncuyu kasım ayında Sırbistan deplasmanında ve Hollanda'ya karşı oynanacak maçların kadrosuna almadı.

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Yine de Woltemade'ye moral verdi: "İyi yolda. Gol tehdidi biraz eksik. Oyunu geliştirme ve sürdürme becerisi var. Bu yüzden elbette hiçbir kapı kapanmış değil. Bizim için zor bir karardı ama bazen form diğer her şeyin önüne geçer", dedi Klopp.

Woltemade, pazar akşamı Serie A'daki ilk golünü atsa da daha önce başka bir turnuvada Juve için birkaç kez ağları havalandırmıştı. Millî formayı 14 kez giyen oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı dört maçta üç gol ve iki asist kaydetti.