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İtalyan efsane golcü Luca Toni, Juventus'un hücum oyuncusu Nick Woltemade hakkındaki şüphelerini bir kez daha dile getirdi.

Toni, Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda Alman millî futbolcunun kendisini ikna edip etmediği sorusuna "Pek sayılmaz" yanıtını verdi. "Juve ya üst düzey bir golcü transfer etmeli ya da bir İtalyan'a güvenmeli."

2006 dünya şampiyonu olan ve 2007-2010 yılları arasında Bayern Münih'te efsaneleşen Toni'nin, Juventus'un hücum hattında Woltemade yerine görmek istediği bir aday da var: "Ben her zaman Scamacca'yı tercih ederdim (Atalanta Bergamo'nun İtalyan millî forveti Gianluca Scamacca, editörün notu). Sonuçlara bakınca Scamacca'nın Woltemade'den daha kötü performans göstereceğini sanmıyorum."

24 yaşındaki Alman futbolcu, geçen yaz 3,6 milyon avroluk kiralama bedeli karşılığında Newcastle United'dan Juve'ye kiralanmıştı. Woltemade şu ana kadar İtalyan ekibinde yalnızca Avrupa Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyebildi; dört maçta üç gol atıp iki de asist yaptı. Serie A'da ise daha önce Bremen ve Stuttgart'ta forma giyen oyuncu, sekiz maçın ardından henüz gol veya asist katkısı yapamadı. Bu nedenle İtalya medyasında gelişinden bu yana geçen iki ayı biraz aşkın sürede sık sık eleştirildi.

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Toni de daha önce eylül ayının sonunda, yine Gazzetta'ya Woltemade hakkındaki olumsuz görüşlerini dile getirmişti. Ocak 2011 ile Ocak 2012 arasında Juventus formasıyla 15 maça çıkıp iki gol atan 49 yaşındaki Toni, "Beni heyecanlandırmıyor çünkü kale önünde pek soğukkanlı görünmüyor. Oysa bu, bir santrforun en önemli özelliği olmalı" demişti.

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Toni'ye göre Woltemade, oyuna katılan modern bir forvetin görevlerinde "iyi, çünkü bunun için gereken niteliklere ve tekniğe sahip. Ama ben belki bir iki pası takım arkadaşına ulaştıramayan, buna karşılık ceza sahasında ayağına gelen her topu ağlara gönderen bir forveti tercih ederim."

Getty Images

Juve'de yaşadığı zorlu başlangıcın ardından Woltemade, edinilen bilgilere göre satın alma opsiyonuna sahip olmayan kulübündeki durumunun yanı sıra, Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından Sırbistan deplasmanında ve Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna alınmadı. Bu, uzun ve ince yapılı hücum oyuncusu için bir başka darbe oldu; ancak Klopp ona moral veriyor.

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Klopp, 14 kez millî formayı giyen oyuncuyu şu an kadroya almama kararını şöyle açıkladı: "Açıkçası Nick şu anda Juve'de daha çok iyi bir dönem geçiriyor. Pek çok şey geri geliyor; transferden sonra kolay bir dönem geçirmedi. Juve'de de işler yolunda gitmiyor. Oysa temelde çok akıllıca bir transferdi: farklı bir lig, daha iyi hava." Klopp, Woltemade'nin "iyi yolda" olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutlak gol tehdidi biraz eksik. Oyunu geliştirme ve sürdürme becerisi var. Bu yüzden elbette kapı kapanmış değil. Bizim için zor bir karardı ama bazen form, diğer her şeyin önüne geçer."