"Aman Tanrım, herhangi bir kapıyı kapatırsak çılgınlık etmiş oluruz" diyen Klopp, bu kez kadrosuna giremeyen tanınmış isimlerle ilgili bir soruyu yanıtladı. Bu isimler arasında Yann Aurel Bisseck ve Karim Adeyemi'nin yanı sıra Woltemade de vardı.

Klopp, özellikle İtalyan basınında da sık sık eleştirilen santrforla uzun bir görüşme yaptığını söyledi. Newcastle'dan Yaşlı Kadın'a kiralık olarak transfer olduğundan beri ligde henüz gol atamayan Woltemade, Avrupa Ligi'nde ise üç gol ve bir asistle katkı sağladı. Klopp da buna işaret ederek Woltemade'ye gelecek için moral verdi.

"Açıkçası Nick şu anda Juve'de daha ziyade iyi bir dönem geçiriyor. Pek çok şey yeniden yoluna giriyor. Transferin ardından kolay bir dönem geçirmedi. Juve'de de işler yolunda gitmiyor. Aslında çok akıllıca bir transferdi; farklı bir lig, daha iyi hava koşulları" diyen Klopp, bir dönem İtalya'da üst üste şampiyonluklar kazanan ancak şu anda kriz yaşayan kulübün bir türlü ritim bulamamasının "elbette Nick'ten kaynaklanmadığını, zerre kadar bile onunla ilgili olmadığını" vurguladı.

"Bu, takımın performansıyla ve beklentilerin ne olduğuyla ilgili. (...) Nick doğru yolda. Mutlak gol tehdidi olma konusunda biraz eksiği var. Oyunu geliştirme ve sürdürme becerisi ise mevcut. Bu yüzden elbette hiçbir kapı kapanmış değil. Bizim için zor bir karardı ama bazen form durumu her şeyin önüne geçer" diyen Klopp, 24 yaşındaki oyuncuyu kadroya almama gerekçesini böyle açıkladı.

Woltemade, Almanya Milli Takımı'nda da zor günler geçiriyor

Woltemade'nin yerine Niclas Füllkrug, bir yılı aşkın aranın ardından yeniden milli takım kadrosuna döndü. Klopp'un, Füllkrug'un Werder Bremen'deki etkileyici gol ortalamasına dikkat çekerek belirttiği gibi bu, beklenen bir gelişme ve "nispeten kolay bir karardı".

Forvet üçlüsünü, Eintracht Frankfurt'ta düzenli olarak gol atan Younes Ebnoutalib (on maçta sekiz gol) ve son olarak Arsenal adına FC Liverpool karşısında galibiyet golünü atarak Premier League tarihinin en golcü Alman oyuncusu olan Kai Havertz tamamlıyor.

Woltemade, 2025 yazındaki ilk maçından bu yana Almanya Milli Takımı'nın her kampına davet edilmiş ve sıkıntılı geçen Dünya Kupası elemelerinin son bölümünde, o dönem sakat olan Havertz'in yokluğunda, son üç maçta attığı dört golle DFB takımını hücumda sırtlamıştı.

Dünya Kupası'nda ise yalnızca Paraguay karşısındaki felaketle sonuçlanan son 32 turu elemesinde forma giydi ve penaltı atışlarında ağır sonuçları olan bir fırsatı kaçırdı. Klopp'un milli takım teknik direktörlüğünü devralmasının ardından Woltemade, geniş kadroda yer aldı ve Sırbistan ile Yunanistan'a karşı oynanan son iki maçta süre aldı. Sırbistan karşısında boş kaleye beş metre mesafeden yakaladığı yüzde yüzlük gol fırsatını kötü bir vuruşla harcadı.