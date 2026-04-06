Nick Verschuren - Dies Janse ikilisi, Josip Sutalo - Youri Baas ikilisinden daha iyi. Voetbalzone'da her gün Hollanda'nın en iyi kulüpleriyle ilgili üç tezi ele alıyoruz. Ayrıca, geleneksel ilk üçün dışındaki takımlara da düzenli olarak yer veriyoruz. Ajax'tan kiralanan Nick Verschuren (FC Volendam) ve Dies Janse (FC Groningen) mükemmel bir izlenim bırakıyor. Sizce bu ikili, Sutalo ve Baas'tan daha mı iyi, yoksa bu görüşe hiç katılmıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın!

Verschuren ve Janse, bu sezon Amsterdam dışında deneyim kazanıyor ve güçlü bir gelişim gösteriyor. Ajax'ın bu iki yeteneği, geçtiğimiz hafta sonu da kendilerini kanıtladı. İkili, Voetbalzone'un Haftanın Takımı'nda stoper ikilisini oluşturuyor. 21 yaşındaki Verschuren, Volendam'da kısa sürede ilk 11'de yerini aldı ve Het Andere Oranje'yi Eredivisie'de tutma yolunda ilerliyor.

ESPN analisti Bram van Polen, Dit Was het Weekend programında bu stoper hakkında son derece coşkulu konuştu. Hatta Verschuren'i savunma açısından Sutalo'dan daha iyi olarak nitelendirdi. Ajax'tan kiralık olarak gelen oyuncu, Pazar günü Volendam formasıyla Feyenoord'u 0-0 berabere tutmayı başardı. "Verschuren daha önce de birçok kez övgü aldı, ancak topun peşinden atılma konusunda adeta bir deli gibi," diyen Van Polen, diğer birçok Eredivisie savunmacısının ondan ders alabileceği görüşünde. "Bazen biraz körü körüne davranıyor ve çabuk yere düşüyor, ama gerçekten her şeyin önüne atılıyor. Ayrıca oyunu da iyi okuyor." Van Polen'e göre Verschuren top hakimiyetinde henüz yetersiz kalıyor, ancak savunma açısından Sutalo'dan daha iyi olduğunu düşünüyor.

Van Polen, Hırvatistanlı milli oyuncunun Cumartesi günü Ajax'ın FC Twente'ye 1-2 yenildiği maçta hata yaptığını belirtti. "Bart van Rooij'un attığı golü ve Sutalo'nun orada nasıl döndüğünü izlerseniz, bunu Verschuren'de neredeyse hiç görmem."

Dies Janse

Verschuren, Feyenoord'un gol atmasını engellerken, Janse, FC Groningen'in Telstar'ı 0-2 yendiği maçın en göze çarpan oyuncusuydu. Ajax'tan kiralık olarak gelen oyuncu, maçın 30. dakikasında isabetli bir kafa vuruşuyla skoru açtı. Sol ayaklı stoper, gösterdiği iyi performanslarla aylardır, Ajax'ta muhtemelen son sezonunu geçiren Youri Baas'ın potansiyel halefi olarak görülüyor. Yirmi yaşındaki Janse, Mart ayı sonunda Jong Oranje'de ilk kez forma giydi ve şu ana kadar Amsterdam ekibinin A takımında altı resmi maçta forma giydi.

Groningen ile son iki lig maçını kazanmayı başardı ve bu sayede Avrupa kupaları için play-off'lara katılmak hala gerçekçi bir hedef. Teknik direktör Dick Lukkien'in takımı şu anda onuncu sırada, sekizinci sıradaki Sparta Rotterdam'ın sadece bir puan gerisinde.

"Nisan ayında da Mart ayında bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Beş maç kaldı, güzel bir son olabilir. Aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz, pozitif enerjimizi koruyacağız ve böylece maçları kazanacağız. Şimdi de yolumuza devam edelim," dedi Janse, Telstar'ı yendikten sonra ESPN kamerasına.