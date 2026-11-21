Paris Saint-Germain, Allianz Riviera'da erken gelen gole rağmen Nice'i 3-2 yenmeyi başardı. Genç yıldızlar Desire Doue ve Senny Mayulu, Luis Enrique'nin deplasmanda taktiksel direncini gösteren takımının geri dönüşünde belirleyici rol oynadı.

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Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, Allianz Riviera'da yüksek tempolu geçen karşılaşmada kadro derinliğini ve taktiksel esnekliğini gösterdi. Mohamed Amoura'nın 8. dakikadaki golüyle geriye düşmesine rağmen konuk ekip, %63'lük topa sahip olma oranıyla oyunu rakip yarı sahaya yıktı.

Kırılma anı, yarım saatlik bölümün ardından yaşanan hareketli iki dakikada geldi. PSG'nin aralıksız baskısı ev sahibi ekibi hataya zorlarken Paris temsilcisinin genç oyuncuları maçın kontrolünü ele geçirdi.

Taktik açıdan maç, PSG'nin önde baskıdaki etkinliği ile Nice'in geçiş hücumlarındaki tehdidinin karşılaşmasıydı. Nice kontra ataklarda tehlikeli göründü ve Ali Abdi ile son bölümde heyecanı artırdı. Ancak PSG'nin 1,90'lık üstün gol beklentisi (xG), hücumdaki üretkenliğini ortaya koydu.

İkinci yarıda Luis Enrique, hesaplı oyuncu değişiklikleriyle maçı yönetti. Ferran Torres ile üçüncü golü bulan PSG, son bölümdeki baskıya dayanarak Ligue 1'in zirvesindeki yerini korudu.

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Kaleci ve savunma

Matvey Safonov - 6/10

PSG topa hâkim olduğu için Safonov uzun süreler boyunca oyunu izlemekle yetindi ancak hem ilk golde hem de Abdi'nin son bölümdeki golünde savunma tarafından yalnız bırakıldı. Maç boyunca bir kurtarış yaptı; oyun kurulumunun ilk halkası olarak paslarında ise isabetliydi.

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Lucas Hernandez - 6/10

Savunmanın solunda görev yapan Hernandez, 79. dakikada yerini Marquinhos'a bırakana kadar deneyimiyle istikrar sağladı. Pozisyon disiplinini koruyarak Nice'in kontra atak tehdidine rağmen kaleyi bulan yalnızca üç şut çekmesine katkıda bulundu.

Achraf Hakimi - 8/10

Sağ kanatta sürekli bir pas seçeneği sunan Hakimi, 32. dakikada Desire Doue'nin golünün asistini yaparak etkisini gösterdi. Dört ortası hücumdaki yoğun mesaisini yansıtırken son düdüğe kadar takıma kaptanlara özgü bir mücadele azmiyle liderlik etti.

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Illia Zabarnyi - 7/10

Ukraynalı savunmacı, Evan Guessand'ın fiziksel tehdidini kontrol altında tutmada önemli rol oynadı. Birkaç kez tehlikeyi uzaklaştıran Zabarnyi, önde kurulan savunma hattında da rahat oynayarak PSG'nin Nice yarı sahasındaki baskısını sürdürmesine yardımcı oldu.

Nuno Mendes - 6/10

Mendes sol kanatta her zamanki atletizmini sergiledi ancak Hakimi'ye kıyasla daha temkinli oynadı. Luis Enrique savunma düzenini sağlamlaştırmak isteyince 60. dakikanın hemen ardından yerini Willian Pacho'ya bıraktı.

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Orta saha

Joao Neves - 7/10

Orta sahada oyunun temposunu belirleyen Neves, çok sayıda isabetli pasla PSG'nin %63'lük topa sahip olma oranına katkı sağladı. Topu dolaştırma ve Nice'in baskısına dayanma becerisi, ev sahibi ekibi kendi yarı sahasına hapsetmekte hayati önem taşıdı.

Fabian Ruiz - 7/10

Ruiz, Neves'in yanında teknik dengeyi sağladı ve orta saha ile hücum arasında bağlantı kurmak için iç koridorlara yöneldi. Topu kullanırken temiz, Nice merkezden çıkmaya çalıştığında ise savunmada disiplinliydi.

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Warren Zaire-Emery - 7/10

Zaire-Emery'nin enerjisi, hem önde baskıya hem de savunma hattına destek vermek için katettiği mesafede kendini gösterdi. Fiziksel olgunluğu sayesinde Nice'in agresif orta sahasına karşı orta bölgede birçok ikili mücadele kazandı.

Hücum

Maghnes Akliouche - 6/10

Akliouche zaman zaman yeteneğini gösterse de Malick Godts'a yerini bırakmadan önce hücumdaki son pası bulmakta zorlandı. Sonunda penaltı pozisyonuna yol açan hücumun hazırlık bölümüne katkı verdi.

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Desire Doue - 8/10

Çok yönlü hücum oyuncusundan öne çıkan bir performans geldi. Doue, beraberlik golünden yalnızca saniyeler sonra, 32. dakikada PSG'nin ikinci golünü atarken büyük soğukkanlılık gösterdi. Ferran Torres'e yerini bırakana kadar driplingleri ve doğrudan kaleye yönelen oyunuyla Nice savunmasına sürekli sorun çıkardı.

Senny Mayulu - 8/10

Genç oyuncu, PSG'nin geri dönüşünü başlatan 31. dakikadaki penaltıyı büyük bir soğukkanlılıkla gole çevirdi. Golün ötesinde, topsuz hareketleriyle Doue'nin diğer kanatta değerlendirmesi için gereken alanı yarattı.

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Yedekler ve teknik direktör

Ferran Torres - 8/10

Oyuna girdikten sonra kısa sürede büyük etki yarattı. İlk yarıda Doue'nin yerine giren Torres, 85. dakikada Ousmane Dembele'nin pasıyla ağları buldu. Bu gol, galibiyeti getiren gol oldu.

Ousmane Dembele - 7/10

61. dakikada oyuna giren Dembele, hücumun dinamiğini değiştirdi. Oyun görüşü, Ferran Torres'in son bölümde attığı golde yaptığı asistle karşılığını buldu ve Luis Enrique'nin onu sahaya sürme kararını haklı çıkardı.

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Willian Pacho - 6/10

61. dakikada Nuno Mendes'in yerine oyuna giren Pacho, Nice beraberlik arayışıyla daha fazla oyuncusunu ileri göndermeye başladığında savunmaya boy avantajı ve sağlamlık kattı.

Malick Godts - 6/10

Genç yedek oyuncu, son yarım saatte takıma taze güç katarak maçın son bölümünde PSG'nin önde baskıdaki yoğunluğunu korumasına yardımcı oldu.

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Marquinhos - 6/10

Deneyimli oyuncu, skoru korumak için son 11 dakikada sahaya sürüldü. PSG son bölümde ikinci golü yemesine rağmen Marquinhos'un deneyimi, beş dakikalık uzatma süresini atlatmada önemliydi.

Luis Enrique - 8/10

Teknik direktörün taktik düzeni, PSG'nin erken gelen gole hızla karşılık vermesini sağladı. Yedek kulübesini kullanışı özellikle etkileyiciydi: Üçüncü golü atan Torres de asisti yapan Dembele de oyuna sonradan girdi.