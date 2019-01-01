Nice - Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (18 Ekim 2019)
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan PSG, Ligue 1'de onuncu hafta mücadelesinde Nice'e konuk olacak.
18 Ekim Cuma günü saat 21:45'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 4'ten naklen yayınlanacak.
Muhtemel onbirler:
Nice: Benitez; Burner, Pelmard, Dante, Sarr; Cyprien, Lusamba, Lees-Melou; Maolida, Claude Maurice, Dolberg
PSG: Navas; Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Verratti; Sarabia, Icardi, Di Maria