Ligue 1

Nice - Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (18 Ekim 2019)

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Getty Images
Ligue 1'de 10. hafta Nice ile lider PSG ile oynanacak karşılaşma ile açılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan PSG, Ligue 1'de onuncu hafta mücadelesinde Nice'e konuk olacak.

18 Ekim Cuma günü saat 21:45'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 4'ten naklen yayınlanacak.

Muhtemel onbirler:

Nice: Benitez; Burner, Pelmard, Dante, Sarr; Cyprien, Lusamba, Lees-Melou; Maolida, Claude Maurice, Dolberg

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PSG: Navas; Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Verratti; Sarabia, Icardi, Di Maria

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