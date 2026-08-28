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Nice - Lille maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Nice
Lille
1. Lig

Ligue 1'de Lille için güzel bir tercih. İşte biletlerinizi nasıl güvence altına alabileceğiniz

19 Eylül 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da Lille'i ağırlayacak Nice için önemli bir karşılaşma.

İki takımın Nisan 2026'daki bir önceki lig buluşması, Stade Pierre-Mauroy'da çekişmeli geçen 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Tarihsel olarak Nice, Lille ile oynanan ikili rekabette 11 galibiyetle rakibine karşı hafif bir üstünlük kurmuş durumda. Lille'in ise 7 galibiyeti bulunuyor.

GOAL, Nice-Lille maçı için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceğini ve fiyatlarını sizin için derledi.

Nice - Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice - Lille maçı, Nice'teki Allianz Riviera'da oynanacak. Bu Ligue 1 karşılaşmasının onaylanan başlama saatini aşağıda kontrol edebilirsiniz.

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1. Lig - Hafta 5
Allianz Riviera

Nice - Lille Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

OGC Nice ile LOSC Lille arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

  • OGC Nice Resmi Bilet Satış Portalı: Maça Allianz Riviera'da OGC Nice ev sahipliği yaptığı için, biletleri doğrudan satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu resmi OGC Nice bilet satış sitesi (billetterie.ogcnice.com) ya da maç günü stadyum gişesi olacak.
  • LOSC Lille deplasman tribünü: Lille'i destekliyorsanız ve misafir takım bölümünde oturmak istiyorsanız, deplasman biletleri genellikle kayıtlı deplasman taraftarları için resmi LOSC bilet satış portalı (billetterie.losc.fr) üzerinden doğrudan satışa sunuluyor.
  • Yetkili ikinci el pazar: OGC Nice, kombine sahiplerinin koltuklarını güvenli şekilde yeniden satışa çıkarabilmesi için doğrudan kendi bilet platformuna entegre edilmiş resmi bir ikinci el pazar yeri işletiyor.
  • Üçüncü taraf bilet platformları: Ticombo gibi ikinci el pazar yerlerinde de biletler listeleniyor, ancak fiyatlar bireysel satıcılar tarafından belirleniyor ve dinamik fiyat artışı ücretleri içerebiliyor.

Nice - Lille Ligue 1 biletleri ne kadar?

Allianz Riviera'daki OGC Nice - LOSC Lille maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

  • Resmi satış fiyatlı biletler: OGC Nice gişesinden doğrudan alınan standart biletler, normal oturma kategorilerinde genellikle 15 € ile 40 € arasında değişiyor. Fiyatlar tribünün konumuna göre belirleniyor (örneğin kale arkası ya da merkezi yan tribünler).
  • İkinci el pazar / yeniden satış: Ticombo gibi üçüncü taraf platformlarda ve bilet takas hizmetlerinde fiyatlar, standart koltuklar için genellikle 25 € ile 30 € seviyesinden başlıyor. Premium görüş açısına sahip ya da merkezi tribündeki koltukların fiyatı ise 45 € ile 90 €+ arasında olabiliyor.
  • VIP ve hospitality paketleri: Resmi hospitality ya da executive biletlerin fiyatı kişi başı genellikle yaklaşık 250 € ile 300 €+ seviyesinden başlıyor.

Nice - Lille Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Nice - Lille form durumu

Nice son dört maçında berabere kaldı. Buna 22 Ağustos'ta Lorient karşısında alınan 0-0'lık Ligue 1 açılış maçı sonucu da dahil. Takımın son beş maçtaki tek galibiyeti, sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta geldi. Bu periyottaki tek yenilgi ise Juventus karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetti. Nice bu beş karşılaşmada üç gol atıp iki gol yedi. Bu tablo, sezon öncesi dönemde temkinli ve savunma açısından sağlam bir yaklaşımı yansıtıyor.

Lille son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın en son sonucu, 23 Ağustos'ta Angers deplasmanında elde edilen 2-0'lık Ligue 1 galibiyetiydi ve bu sonuç, söz konusu serideki tek resmi maç olarak öne çıkıyor. Lille ayrıca sezon öncesinde Everton ile 1-1, Hamburger SV ile 2-2 berabere kaldı, OH Leuven'i 6-3 mağlup etti ve Union St. Gilloise'a 2-1 yenildi. Lille bu beş maçta 14 gol atarken yedi gol yedi.

NCE

NCE - Form

OM
K0-3
JUV
K2-0
CGL
B0-0
HUL
B0-0
FCL
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
0/5
LIL

LIL - Form

GIL
K2-1
OHL
K3-6
HSV
B2-2
EVE
B1-1
SCO
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Nice - Lille: Son ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2026'da oynandı ve Lille ile Nice, Stade Pierre-Mauroy'daki Ligue 1 maçında 0-0 berabere kaldı. Bundan önce Nice, Ekim 2025'te sahasında Lille'i 2-0 mağlup etmişti. Ligue 1'deki son beş karşılaşmada Nice'in iki galibiyetine karşılık Lille'in bir galibiyeti bulunuyor. İki maç ise beraberlikle bitti. Bunlar arasında Kasım 2024'te Allianz Riviera'da oynanan 2-2'lik beraberlik de yer alıyor.

Kafa Kafaya

NiceÇizimLille
1
3
1
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
0
Nice badge
Nice
NCE
0
MS
1. Lig
Nice badge
Nice
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
0
MS
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
2
Nice badge
Nice
NCE
1
MS
1. Lig
Nice badge
Nice
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
2
MS
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
2
Nice badge
Nice
NCE
2
MS
7Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Nice - Lille puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
K
2
LensLensRCL
110052+33
K
3
LilleLilleLIL
110020+23
K
4
LyonLyonOL
110020+23
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
K
6
BrestBrestB29
10102201
B
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
B
8
Le MansLe MansLEM
10102201
B
9
RennesRennesREN
10102201
B
10
LorientLorientFCL
10100001
B
11
NiceNiceNCE
10100001
B
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
B
13
TroyesTroyesTRO
10100001
B
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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