Nice genç oyuncusunu hırsızlık sebebiyle takımdan uzaklaştırdı

Ligue 1 ekibi, 18 yaşındaki Lamine Diaby'yi Kasper Dolberg'in saatini çaldığı gerekeçesiyle takımdan uzaklaştırdı.

ekibi Nice, geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık söylentisiyle futbol gündemine gelmişti.

U-18 Milli Takımı'nda da oynayan Lamine Diaby, soyunma odasında takım arkadaşı Kasper Dolberg'in saatini çalmakla suçlanmış ve konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Nice kulübünden yapılan açıklamada Diaby'nin suçlamaları kabul ettiği ve takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Olay ilk olarak Dolberg'in yaklaşık 70 bin euro değerinde olduğu söylenen saatinin kaybolduğunu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturmanın ardından suçunu itraf eden Lamine Diaby, bu olayın ardından kulüpsüz kalmış oldu.

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Daha önce konuyla ilgili bir açıklamada bulunmayan Ligue 1'den yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Nice ve Lamine Diaby, yollarını ayırmıştır. Kasper Dolberg'in saatinin çalınması ve oyuncunun durumu itiraf etmesi üzerine kulüp böyle bir karar almıştır"

Lamine Diaby-Fadiga, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu ve Nice formasıyla 7 resmi maçta görev almıştı.