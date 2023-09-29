Nice’in genç orta saha oyuncusu kız arkadaşından ayrılmasının ardından intihar girişimde bulundu.

Ligue 1’de Francesco Farioli yönetimindeki Nice’te forma giyen orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka, bir viyadükte intihar girişiminde bulundu. RMC Sport’ta yer alan habere göre polis ekipleri hemen olay yerine gelirken, oyuncunun intihar girişiminde bulunma sebebinin aşık olduğu kız arkadaşından ayrılması üzerine yaşadığı hayal kırıklığı olduğu belirtildi.

Nice kulübü oyuncuyu ikna etmek için olay yerine psikolog gönderirken, Beka Beka’nın takım arkadaşları da oyuncunun eski kız arkadaşıyla iletişim kurma çabasına girdi.

Yollar kilitlendi

A8 üzerinde yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan le Viaduc du Magnan adlı köprüde gerçekleşen olaya yerel jandarma, polis ve itfaiye ekipleri olmak üzere çok sayıda acil servis elemanı dahil oldu.

Ortaya çıkan dram nedeniyle otoyol boyunca trafik kısıtlandı ve operasyonların gerçekleşmesi için 5 kilometreden fazla trafik sıkışıklığı oluştu. Öte yandan Nice, Pazar günü saat 15:00'te Brest ile oynanacak Ligue 1 maçı öncesinde öğleden sonra yapılması planlanan teknik direktör Fariol’nin basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.