N'golo Kante, Manchester United maçında forma giyemeyecek

Chelsea'nin Burnley ile 2-2 berabere kaldığı maçta, gol atıp sonrasında sakatlanan Kante'nin Manchester United maçında forma giymesi beklenmiyor.

Premier Lig ekiplerinden 'de, 28 Nisan Pazar günü ile karşılaşacakları maç öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor.

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ile ligin 35. haftasında iç sahada karşılaşan Chelsea'de, N'golo Kante takımının ilk golünün atmasının ardından 46. dakikada sakatlanıp yerini mateo Kovacic'e bırakmıştı. Maç sonunda oyuncunun durumu henüz belli olmasa da hafta sonu oynanacak Manchester United maçı öncesinde teknik direktörü Maurizio Sarri, oyuncunun maça yetişemeyeceğini aktardı.

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Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında açıklama yapan İtalyan teknik direktör, "Rudiger sakatlığını atlattı ve maçta forma giyebilecek durumda gözüküyor. Kante'nin de tedavi süreci başladı fakat şu anda maçta oynayabileceğinden emin değilim." dedi.

Callum Hudson-Odoi'nin de sakatlık sürecine değinen Sarri, "Callum'un durumu şu anda gayet iyi ve bir iki gün içinde aramıza katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.