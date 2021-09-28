N'Golo Kante, koronavirüs olduğu için Chelsea'nın kadrosundan çıkarıldı

Tecrübeli orta sahanın testi pozitif çıktı.

N'Golo Kante, yaşadığı kasık sakatlığının ardından en iyi formuna tekrar dönmeyi umuyordu. Fakat, koronavirüs hastalığı Fransız orta saha oyuncusunun planlarını bozdu.

Yıldız oyuncunun, koronavirüs testi pozitif çıktı. Kante, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında sahadaki yerini alamayacak.

Başarılı orta saha oyuncusu, Premier League'deki Southampton karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Daha önce kas ağrıları sebebiyle formasından 3 maç uzak kalan Kante, 3 karşılaşmada forma giymesinin ardından koronavirüs nedeniyle bir süre daha sahalara dönemeyecek.

Thomas Tuchel'in planlarının vazgeçilmez bir parçası olan Kante, başarılı oyunuyla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Bu durum, Tuchel'in planlarının bozulmasına sebep olurken Chelsea'yi, taktiksel olarak zorlayacak gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Thomas Tuchel, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile çarşamba günü oynayacağı maç öncesinde, N'Golo Kante'nin Covid 19'a yakalandığını doğruladı.

Alman çalıştırıcı, Christian Pulisic ve Mason Mount'ın da olmayacağını açıklarken, Reece James'in de Chelsea'nın geçtiğimiz hafta sonu Manchester City'ye mağlup olmasının ardından sakatlandığını ve sahadaki yerini alamayacağını ifade etti.

Tuchel gazetecilere verdiği demeçte, "Christian, Reece ve Mason sahada olmayacak" dedi.

"N'Golo, ne yazık ki pozitif çıktı. Bu nedenden dolayı, devlet protokollerine uyacak ve karantinaya girecek."

Kante, hangi maçları kaçıracak?

30 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki süre içerisinde Chelsea için oynayamayacak olması Londra ekibini zor durumda bırakacak. Tuchel'in takımı, birinci sınıf bir orta saha olmadan Juventus karşılaşmasına çıkacak.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezonki ilk maçında son şampiyon olarak Zenit karşısına çıktı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Fakat Torino'daki Juventus karşılaşmasının, Chelsea için kolay geçmeyeceği ve Londra ekibinin işinin kolay olmayacağı düşünülüyor.

Alman çalıştırıcı; Kante, Mount, Pulisic ve James gibi oyunculardan faydalanamayacak. Öte yandan, Kai Havertz ve Ruben Loftus-Cheek gibi isimler City'ye yenildikleri maçın ardından formayı kapmak için fırsat bekliyorlar.

Cumartesi günü Southampton ile oynayacakları maç için de Tuchel'in, değişiklikler yapması gerekecek.

Kante, Juventus ve Southampton karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayrıca, Fransız orta saha oyuncusunun, ülkesinin Belçika ile oynayacağı maçta da sahadaki yerini alması şüpheli görünüyor.