N'Golo Kante, Chelsea'de kalmak istiyor

Maviler'deki geleceği şüpheli görünen Fransız orta saha oyuncusunun tercihi, kapı dışarı edilmedikçe, takımda kalmaktan yana.

N'Golo Kante, 'den ayrılmak istemiyor.

Fransız orta saha oyuncusu bu sezon 42 maçın 20'sini baldır ve bilek sakatlıkları nedeniyle kaçırdı ve onun yokluğunda Frank Lampard orta alanda Mateo Kovacic & Jorginho ikilisiyle başarılı sonuçlar elde etti. Bu durum, Kante'nin takımdaki geleceğini tartışmaya açmış durumda. Genç oyuncu Billy Gilmour'a ek olarak Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley ve Mason Mount gibi opsiyonlara da sahip olan Lampard'ın Kante'yle yolları ayırabileceği konuşuluyor.

Haftalık 290,000 pound alan ve Chelsea'nin en çok kazanan futbolcusu olan Kante'nin yedek kalmaya niyeti yok. Premier Lig deviyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, ayrılmaya zorlanmadıkça takımda kalmaya niyetli.

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Maviler'in Kante'ye kapıyı göstermesi durumunda sıraya geçecek dev kulüpler var.

'i çalıştıran Zinedine Zidane'ın vatandaşı Kante'ye olan ilgisi biliniyor. Ayrıca da orta alanını kuvvetlendirmek için Kante'yi gündemine alabilir fakat Katalan devi, tecrübeli oyuncudan Chelsea'ye ayrılmak istediğini belirtmesini bekliyor.

Kante bu sezon Chelsea ile çıktığı 18 lig maçında 3 gol attı.